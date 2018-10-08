Автомобілісти з усієї країни змагалися в Черкаському аеропорту

У черкаському аеропорту провели «Aeroring Rally» – VI етап Трофею ФАУ із ралі на серійних авто. Це фінальний етап Трофея, за перемогу в якому змагалися близько сорока екіпажів з різних міст країни. Про це повідомляють в Автомобільному клубі “Черкаси”.



– У рамках Трофея тривав ще й виключно черкаський етап «AERORING». Напередодні всі екіпажі здолали три змагальні ділянки, загальною протяжністю близько чотирьох кілометрів кожна.Сьогодні в екіпажів було ще п’ять заїздів вже на видозміненій трасі.

Основне завдання в учасників кожного класу полягає в тому, щоб доїжджати до фінішу із часом кращим, ніж у суперників , – коментує директор перегонів, представник АК «Черкаси» Сергій Гусєв. – Багатьох цікавить, чи не заважали наші перегони ремонту злітної полоси. Запевняємо – екіпажі жодним чином не перешкоджали ремонтникам. Ну, хіба що ті проміняли роботу на споглядання за перегонами.

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