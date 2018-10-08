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Відома письменниця з Черкас вийшла заміж у Парижі за нащадка Гюго (ФОТО)

08 жовтня 2018, 12:39 Таблоїд / Черкаські новини

Відома письменниця родом із Черкас Ірена Карпа вийшла заміж у Парижі.

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Про це пише vikka.ua з посиланням на інформаційний портал «Jetsetter.ua».

Із своїм майбутнім, вже третім чоловіком, Ірена Карпа познайомилася на вечірці, організованій їх спільним другом. Тоді він прийшов за компанію зі своєю знайомою художницею.

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«На тій вечері в них закрутився недовготривалий роман, а я як вихована людина обмінялася контактами з усіма і дуже обережно з усіма почала спілкуватися: і з ним, і з нею. Вона згодом стала моєю доброю подругою, він проявився значно пізніше, і, як виявилося, їх пристрасна історія закінчилася», − повідомила в інтерв’ю письменниця.

Обранцем Ірени Карпи став інженер, який займається цифровим забезпеченням культурних та медійних структур Louis Cyrille Trébuchet, окрім цього він є нащадком Віктора Гюго.

«А ще він музикант. Першу пісню написав, коли ми познайомилися. І вже через рік записав альбом з музикантами, що виступали з Джейн Біркін і Аланом Башунгом», − зазначила письменниця.

Свою романтичну історію жінка описала в новому паризькому романі «Добрі новини з Аральського моря».

«Одного разу він геніально вивіз мене в гори на Корсиці. В спокій. І зіграв 9-ий ноктюрн Шопена голяка. Я так здивувалася, що аж закохалася. І виклала йому "Je t’aime" ("Я люблю тебе") шкірками від ковбаси і камінцями − на горі, на закинутій лижній станції», − розповіла письменниця.

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Освідчення Луї, як чоловіка називає Ірена Карпа, зробив у ресторані готелю «Vendôme» у Парижі. Саме там, за словами письменниці, закінчилася її попередня лав-сторі. Як такої підготовки до весілля не було. Молодята запросили своїх друзів, також прилетіла мама Ірени.

На святковому столі було бургундське вино, адже наречений бургундець, та українська їжа. Сукню особисто для нареченої створив український дизайнер Фролов і привіз її в ніч перед весіллям. Церемонія була дуже людяна, молодят обсипали пелюстками троянд та вітали. Святкування пройшло без напруження, «усі тільки пили шампанське, їли, говорили й танцювали».

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«Жити я люблю всюди. Я люблю Париж, я ним дихаю, він мене не стресує. Але без Києва не можу теж. Друзі, рідні місця, концерти QARPA в містах України, наша публіка — це мої моменти і місця сили. Там де я — це я», – зауважила у кінці Ірена Карпа.

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Коментарі  

 
-1 #2 Дочка 08.10.2018 15:52
Читаєця як розповідь повії.... гуляла гуляла і третього нареченого зщанйшла.. а скільки їх було в проміжок між нареченими - забула.


І на чому він нактюр голим в горах зіграв?
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+6 #1 Мотря 08.10.2018 13:52
Те що вийшла заміж зрозуміло, а те що відома як письменниця - ні.
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