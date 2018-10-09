На Кам’янщині перевернулась вантажівка з напівпричепом (ФОТО, ВІДЕО)

Як з’ясувалося, водій вантажівки з напівпричепом з’їхав у кювет, де автомобіль перекинувся, частково перекривши транспорту рух автодорогою.
Рятувальники чергового караулу кам’янської пожежно-рятувальної частини, які оперативно прибули на місце події, застосувавши спеціальне обладнання, відчепили напівпричіп від автомобіля та відтягли авто на узбіччя.
Аби запобігти загоранню, вогнеборці провели роботи по змиванню з дороги паливо-мастильних матеріалів, що вилилися з пошкодженої паливної системи.
Водій вантажного автомобіля від госпіталізації відмовився. Внаслідок ДТП потерпілих немає.
Про це повідомляє ДСНС України в Черкаській області.
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