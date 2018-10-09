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Очільник області проінспектував дорожні ремонти в Черкаському районі

09 жовтня 2018, 17:03 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Черкащина вже використала 77% коштів, що надійшли з Дорожнього фонду на місцеві дороги. Про це сказав голова ОДА Юрій Ткаченко, інспектуючи дорожні ремонти в Черкаському районі. Такі дані Міністерства інфраструктури України.

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У Черкаському районі, зокрема, триває ремонт на автодорозі Н-16 Хацьки – Степанки – Хутори. На ці потреби з Дорожнього фонду спрямовано 4,7 млн грн. Підрядна організація виконує середній поточний і ямковий ремонт на окремих ділянках. За сприятливої погоди роботи мають бути завершені в найближчі тижні.

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– Ця автодорога була вкрай розбита, – сказав очільник області Юрій Ткаченко. – Спільно з керівником Степанківської ОТГ ми визначили забезпечення проїзності тут пріоритетним питанням. Як і більшість доріг, ця збудована без належної основи. До всього, перевантажені вантажівки вщент її розбивають. Із цього питання я звернуся до контролерів. Бо інакше навіть цей ремонт задля проїзності довго не протримається.

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Як зауважив голова Черкаської ОДА, натепер по області на понад 130 об’єктах триває ремонт. Ідеться про дороги місцевого значення. Юрій Ткаченко наголосив, що незмінним пріоритетом дорожніх ремонтів є їхня якість.

Нагадаємо, з Дорожнього фонду на ремонт і утримання доріг загального користування місцевого значення та комунальних доріг Черкащині передбачено понад 391 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба ОДА.

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Коментарі  

 
+1 #2 ??? 09.10.2018 17:21
Цитую Гут:
Як голова ОДА інспектує - то й асфальт нормальним "слоєм" кладуть)))

Цікаво, так роблять тільки поки Ткаченко контролює - чи й коли їде, такий шар асфальтного покриття стелять? ;-)
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+1 #1 Гут 09.10.2018 17:11
Як голова ОДА інспектує - то й асфальт нормальним "слоєм" кладуть)))
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