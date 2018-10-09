Очільник області проінспектував дорожні ремонти в Черкаському районі

Черкащина вже використала 77% коштів, що надійшли з Дорожнього фонду на місцеві дороги. Про це сказав голова ОДА Юрій Ткаченко, інспектуючи дорожні ремонти в Черкаському районі. Такі дані Міністерства інфраструктури України.

У Черкаському районі, зокрема, триває ремонт на автодорозі Н-16 Хацьки – Степанки – Хутори. На ці потреби з Дорожнього фонду спрямовано 4,7 млн грн. Підрядна організація виконує середній поточний і ямковий ремонт на окремих ділянках. За сприятливої погоди роботи мають бути завершені в найближчі тижні.

– Ця автодорога була вкрай розбита, – сказав очільник області Юрій Ткаченко. – Спільно з керівником Степанківської ОТГ ми визначили забезпечення проїзності тут пріоритетним питанням. Як і більшість доріг, ця збудована без належної основи. До всього, перевантажені вантажівки вщент її розбивають. Із цього питання я звернуся до контролерів. Бо інакше навіть цей ремонт задля проїзності довго не протримається.

Як зауважив голова Черкаської ОДА, натепер по області на понад 130 об’єктах триває ремонт. Ідеться про дороги місцевого значення. Юрій Ткаченко наголосив, що незмінним пріоритетом дорожніх ремонтів є їхня якість.

Нагадаємо, з Дорожнього фонду на ремонт і утримання доріг загального користування місцевого значення та комунальних доріг Черкащині передбачено понад 391 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба ОДА.

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