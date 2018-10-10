Департамент Черкаської міськради має затримку у виплаті соціальної допомоги містянам

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради має неприпустиму затримку виплат соціальної допомоги людям, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд. У цифрах – це понад 302 тисячі гривень лише за перший період виплат, за другий – в рази більше, пише Вичерпно





Водночас, немає асигнувань на придбання житла для сімей учасників АТО в сумі 2,4 млн грн. А також коштів на виплати членам родини загиблих в АТО. Не можуть виплатити і стипендії воїнам УПА, гроші на які мають спрямуватися з міського бюджету.

А все це через те, за інформацією прес-служби департаменту, що державна установа станом на сьогодні є заручником ситуації, яка склалася через блокування судом рішень пленарного засідання міської ради від 22 серпня 2018 року (така звана «канівська сесія»).

Завтра в адміністративному суді розглядатимуть це питання. Засідання відбудеться за адресою бул. Шевченка, 117 о 10:00.

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