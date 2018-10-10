Департамент Черкаської міськради має затримку у виплаті соціальної допомоги містянам

Водночас, немає асигнувань на придбання житла для сімей учасників АТО в сумі 2,4 млн грн. А також коштів на виплати членам родини загиблих в АТО. Не можуть виплатити і стипендії воїнам УПА, гроші на які мають спрямуватися з міського бюджету.
А все це через те, за інформацією прес-служби департаменту, що державна установа станом на сьогодні є заручником ситуації, яка склалася через блокування судом рішень пленарного засідання міської ради від 22 серпня 2018 року (така звана «канівська сесія»).
Завтра в адміністративному суді розглядатимуть це питання. Засідання відбудеться за адресою бул. Шевченка, 117 о 10:00.