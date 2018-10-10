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Джуган прокоментувала ситуацію із затримкою держдопомоги у Черкасах

10 жовтня 2018, 18:05 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Керівниця департаменту фінансової політики Черкаської міськради Наталією Джуган прокоментувала на своїй сторінці у Facebook ситуацію, що склалася із виплатами з державного та обласного бюджетів.

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Зазначимо, що допис головної фінансистки міста, яка нині перебуває у відпустці, став своєрідною відповіддю на заяву директора Департаменту соцполітики Черкаської міськради, "свободівця" Олега Гудзенка. Той пояснив містянам затримки у виплатах соціально незахищеним верствам населення судовим блокуванням рішень виїзної "канівської" пленарки, пише ВІККА

"Нині маємо неприпустиму затримку у виплатах соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд. У цифрах – це понад 302 тис. гривень лише за перший період виплат, за другий - в рази більша, – написав Гудзенко. – Водночас немає можливості здійснювати видатки для виплати компенсації на придбання житла для сімей АТОвців в сумі 2,4 млн грн. А також коштів на виплати членам родини загиблих в АТО. Не можемо виплатити стипендії воїнам УПА, гроші на які були перерозподілені з внутрішнього ресурсу департаменту".

На завершення свого допису директор "соціального" департаменту назвав ситуацію з виплатами наслідок політичних ігрищ, у яких погрузили ті, кому рішення цієї сесії невигідні.

Однак Наталя Джуган повністю заперечила заяву Олега Гудзенка. Натомість повідомила: державні виплати виплати не просто мають проводитись, а повинні виплачуватись у найкоротший термін.

"Навіть якщо було призупинено дію рішення про уточнення бюджету від 22 серпня. Бо існує пункт 35 рішення міської ради про бюджет на 2018 рік", − зауважила Наталія Джуган.

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Вона наголосила, що, згідно із рішенням міськради, для початку виплат достатньо рішення виконкому та бюджетної комісії.

"Все інше − від лукавого, оскільки отримувачі державних допомог не можуть залежати від політичних баталій", − повідомила Наталія Джуган.

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Коментарі  

 
0 #5 Товарна біржа 10.10.2018 19:40
27 вересня Наталія Джуган : "Відзначу, що жодним чином ніде в Україні донині не були оскаржені рішення про бюджет. Адже це загрожує колапсом для міста. Жодна країна не живе без бюджету. Тому й передбачено законодавством обмежене право на такі дії, цитує міського фінансиста прес-служба міськради".
Сільки коштує Ваша "принциповість", пані Джуган?
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0 #4 Марія 10.10.2018 19:37
Таким дописом Джуган показала до якої ступені цинізму може опуститись ха.....иця. Де випати на дітей??
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0 #3 соц.політика 10.10.2018 19:25
Пані Джуган, то чому ваш департамент не здійснює проплат і не підписаю платіжні документи?
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0 #2 товариство інвалідів 10.10.2018 19:22
Ми, товариство інвалідів Черкаської міської ради на чолі з Олександром Радуцьким висловоюємо захоплення нашою шефінею. Отримуючи інвалідську пенсію і 40 тисяч зарплати в місяць не дамо відігнати нас від корита. :P :P
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0 #1 відповідь брехусі 10.10.2018 19:14
Твої заступники говорять протилежне. То хто бреше?
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