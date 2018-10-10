Павло Карась роз’яснив ситуацію з автомобілем, який купило комунальне підприємство

«Останнім часом мене дивує позиція інтернет-спільноти і так званих журналістів, що готові заплямувати будь-яку позицію чи вчинок. Я чекав, поки вщухне ґвалт, щоб нормально роз’яснити ситуацію», - реагує директор КП «Черкаситеплокомуненерго» Павло Карась на запитання «Прочерку» щодо оренди комунальним підприємством автомобіля для керівника підприємства.

Павло Карась стверджує, що як директор КП, стежить за тим, щоб виконувались закони, зокрема, Закон «Про публічні закупівлі».

– З червня я очолив підприємство. На підприємстві практично немає транспорту, лише старі ненадійні авто, якими до Києва не доїдеш. А в Київ їздити треба, бо там знаходяться наші керівні органи. «Опель Вектра» 2002 року проїхав 600 тисяч кілометрів і їхати на цьому авто просто небезпечно. При цьому, підприємство має більше 600 осіб колективу, не найгірші показники в Україні! Та поки в мене не викрали автомобіль, я користувався власним автомобілем, не беручи компенсації, не укладаючи договори. Але в серпні на мене був здійснений напад і моє авто викрали. Тож їздити на своєму авто я вже не міг, – зазначає Павло Карась.

Директор КП повідомив, що за три місяці роботи (липень-вересень) вже мав 15 відряджень у Київ. Крім того, потужне підприємство має 111 об’єктів по місту. Орендований в розпорядженні підприємства автомобіль тепер суттєво допомагає в роботі.

Критерієм вибору автомобіля, який орендувало комунальне підприємство «Черкаситеплокомуненерго», були насамперед такі якості як надійність, безпека та фінансова складова.

– Був обраний автомобіль Mazda СХ-5, що є не представницьким, не люксовим авто, а автомобілем бізнес-сегменту. Обирали автомобіль, який би міг пересуватися по наших дорогах на достатньо великі відстані. Шукали дизельний автомобіль, кросовер повнопривідний, співставляли ціну-якість. Щоб не забирати обігові кошти в підприємства у період підготовки до опалювального сезону, коли вкрай потрібні гроші, було прийнято рішення взяти автомобіль в оренду з правом викупу за залишковою вартістю. Тобто був укладений договір майже на 400 тисяч гривень. Відповідно до договору, майже 200 тисяч гривень – це амортизаційні витрати, тобто на цю суму зменшилася вартість автомобіля для наступного викупу. Рентабельність даного договору складає 20%, що є звичайною ринковою кредитною відсотковою ставкою. І все це без першого внеску. Отже, в майбутньому підприємство може викупити це авто, – роз’яснив Павло Карась.

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