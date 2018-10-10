Павло Карась роз’яснив ситуацію з автомобілем, який купило комунальне підприємство

Павло Карась стверджує, що як директор КП, стежить за тим, щоб виконувались закони, зокрема, Закон «Про публічні закупівлі».
– З червня я очолив підприємство. На підприємстві практично немає транспорту, лише старі ненадійні авто, якими до Києва не доїдеш. А в Київ їздити треба, бо там знаходяться наші керівні органи. «Опель Вектра» 2002 року проїхав 600 тисяч кілометрів і їхати на цьому авто просто небезпечно. При цьому, підприємство має більше 600 осіб колективу, не найгірші показники в Україні! Та поки в мене не викрали автомобіль, я користувався власним автомобілем, не беручи компенсації, не укладаючи договори. Але в серпні на мене був здійснений напад і моє авто викрали. Тож їздити на своєму авто я вже не міг, – зазначає Павло Карась.
Директор КП повідомив, що за три місяці роботи (липень-вересень) вже мав 15 відряджень у Київ. Крім того, потужне підприємство має 111 об’єктів по місту. Орендований в розпорядженні підприємства автомобіль тепер суттєво допомагає в роботі.
Критерієм вибору автомобіля, який орендувало комунальне підприємство «Черкаситеплокомуненерго», були насамперед такі якості як надійність, безпека та фінансова складова.
– Був обраний автомобіль Mazda СХ-5, що є не представницьким, не люксовим авто, а автомобілем бізнес-сегменту. Обирали автомобіль, який би міг пересуватися по наших дорогах на достатньо великі відстані. Шукали дизельний автомобіль, кросовер повнопривідний, співставляли ціну-якість. Щоб не забирати обігові кошти в підприємства у період підготовки до опалювального сезону, коли вкрай потрібні гроші, було прийнято рішення взяти автомобіль в оренду з правом викупу за залишковою вартістю. Тобто був укладений договір майже на 400 тисяч гривень. Відповідно до договору, майже 200 тисяч гривень – це амортизаційні витрати, тобто на цю суму зменшилася вартість автомобіля для наступного викупу. Рентабельність даного договору складає 20%, що є звичайною ринковою кредитною відсотковою ставкою. І все це без першого внеску. Отже, в майбутньому підприємство може викупити це авто, – роз’яснив Павло Карась.
машину викупить на себе)))
Тебе подсказать авто попроще, подешевле и поекономичней?