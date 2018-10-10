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Павло Карась роз’яснив ситуацію з автомобілем, який купило комунальне підприємство

10 жовтня 2018, 23:47 Новини Черкас та області / Черкаські новини
«Останнім часом мене дивує позиція інтернет-спільноти і так званих журналістів, що готові заплямувати будь-яку позицію чи вчинок. Я чекав, поки вщухне ґвалт, щоб нормально роз’яснити ситуацію», - реагує директор КП «Черкаситеплокомуненерго» Павло Карась на запитання «Прочерку» щодо оренди комунальним підприємством автомобіля для керівника підприємства.

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Павло Карась стверджує, що як директор КП, стежить за тим, щоб виконувались закони, зокрема, Закон «Про публічні закупівлі».

З червня я очолив підприємство. На підприємстві практично немає транспорту, лише старі ненадійні авто, якими до Києва не доїдеш. А в Київ їздити треба, бо там знаходяться наші керівні органи. «Опель Вектра» 2002 року проїхав 600 тисяч кілометрів і їхати на цьому авто просто небезпечно. При цьому, підприємство має більше 600 осіб колективу, не найгірші показники в Україні! Та поки в мене не викрали автомобіль, я користувався власним автомобілем, не беручи компенсації, не укладаючи договори. Але в серпні на мене був здійснений напад і моє авто викрали. Тож їздити на своєму авто я вже не міг, – зазначає Павло Карась.

Директор КП повідомив, що за три місяці роботи (липень-вересень) вже мав 15 відряджень у Київ. Крім того, потужне підприємство має 111 об’єктів по місту. Орендований в розпорядженні підприємства автомобіль тепер суттєво допомагає в роботі.

Критерієм вибору автомобіля, який орендувало комунальне підприємство «Черкаситеплокомуненерго», були насамперед такі якості як надійність, безпека та фінансова складова.

– Був обраний автомобіль Mazda СХ-5, що є не представницьким, не люксовим авто, а автомобілем бізнес-сегменту. Обирали автомобіль, який би міг пересуватися по наших дорогах на достатньо великі відстані. Шукали дизельний автомобіль, кросовер повнопривідний, співставляли ціну-якість. Щоб не забирати обігові кошти в підприємства у період підготовки до опалювального сезону, коли вкрай потрібні гроші, було прийнято рішення взяти автомобіль в оренду з правом викупу за залишковою вартістю. Тобто був укладений договір майже на 400 тисяч гривень. Відповідно до договору, майже 200 тисяч гривень – це амортизаційні витрати, тобто на цю суму зменшилася вартість автомобіля для наступного викупу. Рентабельність даного договору складає 20%, що є звичайною ринковою кредитною відсотковою ставкою. І все це без першого внеску. Отже, в майбутньому підприємство може викупити це авто, – роз’яснив Павло Карась.

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Коментарі  

 
0 #14 діагноз 11.10.2018 17:09
струс всіх мізків
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+8 #13 Дональд Трамп 11.10.2018 12:23
"доктор медицинских наук"возглавляет"Коммунэнерго"-только в нашей стране можно это увидеть и услышать-жах !
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+7 #12 соундмен 11.10.2018 12:16
Та ти шо. З боргами в 110 мільйонів гривень якись 400 тис це мізер. Справжній керівник буде їздити на літучках на автобусі разом з людьми поки ситуація не стабілізується. Але як же мега пан Карась опуститься до рівня простого слюсара. Отакі марнотрати та ще й ...
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+11 #11 Фішмакер 11.10.2018 11:28
Чого ви докопалися до того Паші? У "Черрі" він просто не влізе.
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+10 #10 Прут 11.10.2018 11:18
Цитую Шарафутдінов Еркін.:
Не вірю я карасю. Десь тут повинен бути підводний камінь . По другому такі люди не працюють.


машину викупить на себе)))
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+13 #9 Антон 11.10.2018 11:09
Вот же ... опель вектра он дал ездить зам директору опель никто не списал а мазда очень круто выбрал а почему он молчит о охране 2 человек которые постоянно с ним ходят
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+12 #8 Петро 11.10.2018 11:01
Цікаво, а чим внаприклад дастер не підійшов по зазначеним критеріям, який коштує у двічі дешевше, мабуть не такий крутий, а дядьку сормно на такому їздити
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+7 #7 Медсестра 11.10.2018 09:57
Причепилися до людини, а він же доктор і краще знає, який автомобіль йому підходить)
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+14 #6 Шарафутдінов Еркін. 11.10.2018 09:17
Не вірю я карасю. Десь тут повинен бути підводний камінь . По другому такі люди не працюють.
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+26 #5 Прут 11.10.2018 08:38
Ну и Паша, ну и красава, аж заплакать захотелось.
Тебе подсказать авто попроще, подешевле и поекономичней?
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