реклама
Кредит готівкою
реклама

У Черкасах поліція затримала двох чоловіків, які розкопали поховання на старому кладовищі (ВІДЕО)

12 жовтня 2018, 11:37 Новини Черкас та області / Черкаські новини

Про те, що на цвинтарі на вулиці Гетьмана Сагайдачного вандали зруйнували могилу та викрали звідти металеві речі, поліції повідомив онук померлої близько 10-ої ранку. Він виявив повалений пам’ятник і надгробок, де була похована його бабуся. Правоохоронці з’ясували, що тоді було понівечено не одну могилу, і на місце направили слідчо-оперативну групу.

43695484_1892977410780326_2462593458498437120_n

Про це повідомляють у патрульній поліції Черкащини.

Через 2 години за вказаною адресою до патрульних звернувся той самий заявник і повідомив, що щойно бачив на місцевому цвинтарі двох підозрілих осіб, які підкопували могилу.

Поліцейські направились на вказане місце, аби перевірити, чи справді хтось здатен на таке святотатство серед білого дня. Відтак поліцейські затримали ймовірних вандалів, які за допомогою лопати і арматури сподівалися «розжитися» на металевих виробах.

Зловмисників опитують слідчі Черкаського відділу поліції, які з’ясовують усі деталі та причетність осіб до вчинення кримінального проступку.

43663878_1892977397446994_3362055976462057472_n

43722719_1892977314113669_9137585395171590144_n

43754138_1892977220780345_8562590588220735488_n

реклама

Коментарі  

 
+5 #1 язон 12.10.2018 12:00
А чего морды подонков спрятали? Покажите, чтобы каждый мог им при встрече в зенки бессовестные плюнуть!
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Боксерка Кароліна Махно визначена кращою спортсменкою вересня на Черкащині
Відома письменниця з Черкас вийшла заміж у Парижі за нащадка Гюго (ФОТО)
В Умані популярності набирають нічні екскурсії (ВІДЕО)
Театр