У Черкасах поліція затримала двох чоловіків, які розкопали поховання на старому кладовищі (ВІДЕО)

Про те, що на цвинтарі на вулиці Гетьмана Сагайдачного вандали зруйнували могилу та викрали звідти металеві речі, поліції повідомив онук померлої близько 10-ої ранку. Він виявив повалений пам’ятник і надгробок, де була похована його бабуся. Правоохоронці з’ясували, що тоді було понівечено не одну могилу, і на місце направили слідчо-оперативну групу.

Про це повідомляють у патрульній поліції Черкащини.

Через 2 години за вказаною адресою до патрульних звернувся той самий заявник і повідомив, що щойно бачив на місцевому цвинтарі двох підозрілих осіб, які підкопували могилу.

Поліцейські направились на вказане місце, аби перевірити, чи справді хтось здатен на таке святотатство серед білого дня. Відтак поліцейські затримали ймовірних вандалів, які за допомогою лопати і арматури сподівалися «розжитися» на металевих виробах.

Зловмисників опитують слідчі Черкаського відділу поліції, які з’ясовують усі деталі та причетність осіб до вчинення кримінального проступку.

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