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У Черкасах патрульні затримали літнього чоловіка з рушницею, який погрожував людям (ВІДЕО)

12 жовтня 2018, 22:31 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Історія, ніби в кримінальному фільмі, сталася сьогодні пообіді в одній з багатоповерхівок Черкас, що по вулиці Хоменка, повідомляють у патрульній поліції.

Без імені

Літній чоловік вийшов на двір і почав ображати робітників, які виконували роботи зі встановлення вікон за те, що ті смітили.

Пересічні громадяни та мешканці будинку зробили чоловікові зауваження, а натомість той схопив рушницю.

Перелякані люди викликали поліцію, проте розлючений пенсіонер не випускав із рук рушницю і став погрожувати навіть патрульним, коли ті пішли за чоловіком до під`їзду.

76-річного черкасця затримали. Правоохоронці встановили, що зброя була споряджена двома патронами, крім того, за попередньою інформацією, не є зареєстрованою.

Все вилучили слідчі Черкаського відділу поліції, які надалі займаються справою.

Відео зі сторінки патрульної поліції надане очевидцями та викорастано зі службових нагрудних камер поліцейських.

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Коментарі  

 
0 #1 Пришийкобиліхвіст. 13.10.2018 08:21
Дах трохи поїхав у діда.Добре ,що не стрельнув.
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