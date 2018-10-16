У Трахтемирові на Канівщині відкрили пам’ятний знак на честь 400-річчя перемоги над московитами (ФОТО)

У Трахтемирові на Покрову відкрито пам’ятний знак гетьману Петру Конашевичу-Сагайдачному і його козакам – в ознаменування 400-річчя перемоги над московитами.

Про це пише «Козацький край».

До моменту ворожого вторгнення в Крим в Україні було прийнято згадувати гетьмана Сагайдачного лише в контексті його перемог над турками.

Одним з перших кроків новітніх окупантів став демонтаж пам’ятника Сагайдачному у Севастополі і його “депортація” до Харкова. Цим вони підкреслили, що пам’ятають, хто вторгся у Москву у ніч на Покрову 1618 року і змусив царя-сатрапа відректися від раніше окупованих територій…

14 жовтня, і українці підтвердили, що пам’ятають це – вшануванням славетного гетьмана Петра Сагайдачного і його козацького війська…

Встановлення знаку ініційоване Державним історико-культурним заповідником «Трахтемирів» (директор Тарас Теліженко). Відкриваючи пам’ятний знак, голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко відзначив оригінальність проекту. Скульптор, завдяки якому пам’ятник з каменю-піщаника постав на горі над Дніпром – Роман Турецький, залізні списи-флагштоки, шаблі й булава зроблені у кузні Івана Лавріненка, а стилізований під середньовічний шрифт розроблений Миколою Теліженком. Забезпечив співпрацю облдержадміністрації та творчої групи радник голови ОДА Андрій Кравець. Реалізація проекту стала можливою завдяки допомозі групи компаній «Верес», яку очолює Андрій Родіонцев та Канівському підприємству цієї групи (директор Володимир Маргара). На церемонії був присутній представник керівництва «Вересу» Сергій Булат, який займався проектом від самого його початку й до завершення.

Водночас із пам’ятним знаком у День Покрови і Захисників України було освячено і копію ікони Георгія Переможця, оригінал якої написано у середині ХІХ ст. у Трахтемирові – ця ікона, сюжет якої символізує перемогу Добра над Злом, стане основою каплиці, яку планується збудувати на місці колись зруйнованої Трахтемирівської церкви…

Ярослав Звенигора, фото Олесі Теліженко та Олександри Теліженко

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