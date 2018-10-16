Чорнобаївські «Вікінги» здобули медалі та встановили рекорди на чемпіонаті України

12-14 жовтня у місті Чернігів, в спортивному комплексі «Хімік» відбувся Кубок України 2018 з пауерліфтингу. З усієї України і навіть Білорусії з'їхалося 265 найсильніших представників цього силового виду спорту, щоб показати свої сили у 390 номінаціях. Участь у Кубку взяли спортсмени Чорнобаївського спортивного клубу «Вікінг» - п’ять хлопців та три дівчини.

Більшість з них є вже досвідченими, адже брали участь у чималій кількості змагань, і тому їм добре відомий дух суперництва та напруга значимого турніру, до якого важко і серйозно готувалися.

Спортсмени кажуть, що підготовку до Кубка розпочали заздалегідь, оскільки треба було дуже багато чого допрацювати. Адже з кожним роком пауерліфтинг набуває все більшої популярності, і в цьому виді з’являються нові сильні суперники, тому команда старалася скласти їм конкуренцію та, звісно, повернутися додому з чудовими результатами.

Підтримати свою команду, привітати та надихнути атлетів на нові успіхи прибув до Чернігова і президент Чорнобаївського спортивного клубу «Вікінг» Григорій Петрович Душейко, меценат проведення чемпіонату Світу в м.Києві у листопаді 2018 року.

На церемонії відкриття він, звертаючись до всіх учасників, висловив надію, що спортсмени покажуть красиву безкомпромісну і спортивну боротьбу, яка допоможе визначити найсильнішого, продемонструють блискучу витримку і незламну жагу до перемоги.

Президент федерації Ukrainian Powerlifting Cammittee Богдан Воробей (на фото зліва), потиснувши руку Григорію Душейку, висловив щиру подяку за безкорисливу допомогу спортсменам СК «Вікінг» і за те, що команда взяла участь в грандіозному святі сили - Кубку України 2018

- Зичу вам успіхів і впевненості у своїх силах, повної мобілізації внутрішніх можливостей, максимальної концентрації, волі до перемоги, професійного зростання. Бажаю, щоб ви досягли таких результатів, щоб кожен із вас в подальшому гідно представляв нашу країну на чемпіонатах Європи та світу.

Здоров’я вам, наснаги, оптимізму і нових яскравих перемог. Слава Україні! - сказав на завершення виступу президент клубу Григорій Душейко.

Після урочистостей розпочалися динамічні та запеклі змагання, які тривали протягом двох днів. У деяких вікових та вагових категоріях розгорілась небувала конкуренція. На чемпіонаті було встановлено чимало рекордів України, Європи та Світу.

Чорнобаївські «Вікінги» взяли участь у 15 вправах та вибороли 8 золотих, 3 срібних, 2 бронзові нагороди, ставши Чемпіонами та Призерами IV-го Кубку України 2018, і посіли такі призові місця:

Гонтар Валентин, 31 рік (МСМК):

- пауерліфтинг до 82,5 кг - 1 місце (сума 650 кг);

- пауерліфтинг Абсолютна першість (серед усіх вагових категорій) - 2 місце;

- станова тяга до 82,5 кг - 1 місце (262,5 кг);

- станова тяга Абсолютна першість (серед усіх вагових категорій) - 3 місце;

Гришко Вадим, 35 років (МСМК):

- екстремальний жим штанги вагою 55 кг - 1 місце (55 повторень),

виконаний норматив КМС з екстремального жиму;

- підйом штанги на біцепс до 67,5 кг - 1 мiсце (60 кг);

Раковський Віталій, 24 роки (МС):

- підйом штанги на біцепс до 82,5 кг - 2 мiсце (65 кг);

Жадько Олексій, 27 років:

- пауерліфтинг до 100 кг - 3 місце (сума 555 кг);

- станова тяга до 90 кг - 4 місце (230 кг);

Слуцький Ярослав, 17 років:

- пауерліфтинг до 82,5 кг - 1 місце (сума 410 кг Teen);

- станова тяга до 82,5 кг - 1 місце (150 кг Teen);

Кіян Олеся, 28 років:

- станова тяга до 56 кг - 3 місце (120 кг);

Катанова Руслана, 15 років:

- екстремальний жим штанги вагою 35 кг - 1 місце (48 повторень Teen);

- підйом штанги на біцепс до 67,5 кг - 1 мiсце (25 кг Teen);

Зоря Віта, 13 років:

- екстремальний жим штанги вагою 25 кг - 1 місце (99 повторень Teen);

РЕКОРД УКРАЇНИ!

виконаний норматив Майстер Спорту Міжнародного Класу (МСМК);

- підйом штанги на біцепс до 60 кг - 1 мiсце (35 кг Teen);

РЕКОРД УКРАЇНИ!!!

- підйом штанги на біцепс - абсолютна першість серед всіх вагових категорій - 2 місце;

Виконала норматив Майстра Спорту Міжнародного Класу (МСМК);

- Від участі в Кубку України ми отримали великий заряд мотивацій на наступні змагання, - говорить капітан СК «ВІКІНГ» Валентин Гонтар. - Адже змагальний дух завжди дає наснагу. Хоча й була дуже важка конкуренція, та результатами я як капітан задоволений. Хлопці й дівчата гідно представили наш клуб. Щиро дякую Григорію Петровичу, Президенту клубу, за велику підтримку учасників команди, за те, що він в нас вірить, переймається і допомагає.

Вітаємо спортсменів з успішним виступом і бажаємо їм подальших перемог!

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