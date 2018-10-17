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«Черкаситеплокомуненерго» надали 10 тисяч літрів дизпального з матеріального резерву місцевого рівня

17 жовтня 2018, 09:03 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Виконком надав дозвіл департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради на використання паливно-мастильні матеріалів в об’ємі 10 тисяч літрів дизельного пального, що обліковується у матеріальному резерві місцевого рівня, шляхом передачі комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» з метою використання для власних потреб підприємства та освіження паливно-мастильних матеріалів місцевого матеріального резерву.

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Відповідне рішення ухвалив щойно виконавчий комітет, розглянувши звернення директора  КП «Черкаситеплокомуненерго» П.М.Карася.

Також у документі доручено комунальному підприємству теплових мереж  «Черкаситеплокомуненерго» – до 1 грудня цього року  повернути відповідний обсяг пального до місцевого матеріального резерву.

Про це повідомляє сайт Черкаської міської ради.

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Коментарі  

 
0 #1 справедливий 17.10.2018 09:58
Карась продасть пальне та купить собі нову тачку, а ви чекайте на повернення.
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