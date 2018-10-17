Заплановане на сьогодні питання про діяльність ОТГ на сесії облради не розглядатимуть

Про це повідомив голова облради Олександр Вельбівець.
Нагадаємо, як повідомляв вчора директор Черкаського ЦРМС, створеного за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону Сергій Слинько, це дуже важливе питання.
– У 27 новостворених ОТГ Черкащини перші вибори відбудуться 23 грудня. Рішення про створення ОТГ прийняли 101 сільські/селишні/міські ради регіону - та об'єднали понад 150 населених пунктів. Ці громади мають змогу отримати всі передбачені реформою ресурси та повноваження з 1 січня 2019 року. Але для цього - крім виборів - необхідно, щоб Черкаська облрада внесла відповідні зміни до Перспективного плану формування спроможних громад, які останні дві сесії не були погоджені, - сказав Слинько.
Вельбівець же на сесії повідомив, що сьогодні слід розглядати лише одне питання: "Про внесення змін до програми розвитку рибного господарства водойм Черкаської області на 2014-2020 роки". Мовляв, це єдине допущене до розгляду на сесії питання.
Така ситуація обурила депутата Валентину Коваленко, яка зауважила, що люди прийшли на сесію з плакатами і депутати збиралися на роботу саме з цього питання - з питання внесення змін до перспективного плану формування територій громад Черкаської області. Тому незібрання комісії депутат розцінила як "ляпас народним обранцям".
- Хіба немає представників регламентної комісії? Могли б люди зібратися, погодити. Ми б зачекали і поставили на розгляд! - під оплески людей сказала Коваленко.
- Наголошую, що дві людини у відрядженні. З поважних причин не всі є! - запевняв Вельбівець.
Ситуація дійшла до словесних суперечок.
Представник БПП Костянтин Омаргалієв підтримав Коваленко.
- Я дам доручення юридичному відділу, хай підготує заяву. Бо політичні підігрування - це добре, але хтось має нести відповідальність! - сказав Вельбівець.
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