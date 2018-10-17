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Заплановане на сьогодні питання про діяльність ОТГ на сесії облради не розглядатимуть

17 жовтня 2018, 11:39 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Профільна комісія з питань регламенту не зібралася у відповідній кількості, тому будь- якого рішення нею не прийнято сьогодні. А через це, враховуючи положення регламенту, питання „Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад Черкаської області“ не може сьогодні на позачерговій сесії розглядатися.

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Про це повідомив голова облради Олександр Вельбівець.

Нагадаємо, як повідомляв вчора директор Черкаського ЦРМС, створеного за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону Сергій Слинько, це дуже важливе питання.

– У 27 новостворених ОТГ Черкащини перші вибори відбудуться 23 грудня. Рішення про створення ОТГ прийняли 101 сільські/селишні/міські ради регіону - та об'єднали понад 150 населених пунктів. Ці громади мають змогу отримати всі передбачені реформою ресурси та повноваження з 1 січня 2019 року. Але для цього - крім виборів - необхідно, щоб Черкаська облрада внесла відповідні зміни до Перспективного плану формування спроможних громад, які останні дві сесії не були погоджені, - сказав Слинько.

Вельбівець же на сесії повідомив, що сьогодні слід розглядати лише одне питання: "Про внесення змін до програми розвитку рибного господарства водойм Черкаської області на 2014-2020 роки". Мовляв, це єдине допущене до розгляду на сесії питання.

Така ситуація обурила депутата Валентину Коваленко, яка зауважила, що люди прийшли на сесію з плакатами і депутати збиралися на роботу саме з цього питання - з питання внесення змін до перспективного плану формування територій громад Черкаської області. Тому незібрання комісії депутат розцінила як "ляпас народним обранцям".

- Хіба немає представників регламентної комісії? Могли б люди зібратися, погодити. Ми б зачекали і поставили на розгляд! - під оплески людей сказала Коваленко.

- Наголошую, що дві людини у відрядженні. З поважних причин не всі є! - запевняв Вельбівець.

Ситуація дійшла до словесних суперечок.

Представник БПП Костянтин Омаргалієв підтримав Коваленко.

- Я дам доручення юридичному відділу, хай підготує заяву. Бо політичні підігрування - це добре, але хтось має нести відповідальність! - сказав Вельбівець.

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Коментарі  

 
0 #1 иван 17.10.2018 11:56
А когда будет отчет комиссии по качеству газа????
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