Голова облради заявив, що замість створення ОТГ в області створюють «земельні вотчини»

Голова облради Олександр Вельбівець виступив за трибуною, заявивши, що змушений відреагувати на вчорашні заяви посадовців, нібито депутати «вчергове не спромоглися прийняти перспективний план формування територій громад Черкаської області».







- Але може це низька профпридатність тих, хто готував матеріали? – заявив Вельбаець.

Голова облради заявив, що нічого подібного з об’єднанням територій в області не робиться.

– Відбувається укрупнення територій, створення земельних вотчин для своїх друзів .Сьогодні грають на людських емоціях, нібито область впєрєді планєти всей і ми маємо найбільше створених ОТГ. Але чи маємо ми управлінські утворення, що готові якісно виконувати функції? Я теж хочу голосувати за те, чого хотять люди, а не за те, що нам пропонують підсунути! – заявив Вельбівець.

Голова облради сказав, що без узгодження плану формування територій регламентською комісією, не можна ставити питання на голосування, але він поставить ,якщо наполягатимуть депутати.

– Проте потім питання може бути оскаржене в суді, – сказав Вельбівець.

Опісля слова хотіли надати представнику Нацкорпусу Дмитру Кухарчуку, проте депутати не підтримали рішення.

Зате виступив депутат Олександр Северин, яикй заявив, що не можна так просто заганяти людей до об’єднання.

- Я як депутата від Маньківського району кажу, що не всі села хочуть до ОТГ приєднуватися! Хто робить той план? Для чого будоражити людей? Що це за ОТг, якщо вони неспроможні? Я проти прийняття перспективного плану! - сказав депутат.

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