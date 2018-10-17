Юрій Ткаченко: «Перспективний план не обмежує, а розширює можливості людей»

Сьогодні в Черкаській області створено 26 ОТГ і більшість показали результат, бо там команди, керівники. Про це сказав на сесії облради голова ОДА Юрій Ткаченко.











Тож Ткаченко заперечив, що реформа неефективна.

– Люди розпоряджаються ресурсом ,мають повноваження! Хіба це не важливо? Я вважаю, це головне! Ще у 27 об’єднаних територіальних громад призначені перші вибори. Буде 53 громади, а це 26% населення області! І Черкащина сьогодні перша, де землі сільгосппризначення перейшли в руки самих громад, – сказав Юрій Ткаченко. – Тобто люди самі приймають рішення.

Передовсім зміни до перспективного плану потребують громади, де призначені вибори. Коли зміни будуть, то люди зможуть скористатися міжбюджетними можливостями.

- Перпективний план не може задовольнити всіх .Це треба прийняти як факт. І зміни будуть вноситися до нього. І ми врахували при розробці плану формати вже створених громад. Були створені робочі групи, є відповідні висновки. Доки процес є добровільний, на першому місці буде бажання людей. понад 100 млн грн. вже надійшло до тих громад, які вже працюють. Хіба це не можливості для розвитку громад? А на 2019 рік кошти мають отримати новостворені громади! – запевнив Ткаченко.

Він наголосив, що перспективний план не обмежує, а розширює можливості людей.

– Створення ЦНАПів, ремонт доріг, покращення медичних послуг, соціальної сфери, – запевнив Ткаченко.

Нагадаємо, що голова облради Олександр Вельбівець не міг поставити про перспективний план на розгляд, бо воно не затверджено і не розглянуто регламентною комісією.

Як повідомляв вчора директор Черкаського ЦРМС, створеного за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону Сергій Слинько, це дуже важливе питання.

– У 27 новостворених ОТГ Черкащини перші вибори відбудуться 23 грудня. Рішення про створення ОТГ прийняли 101 сільські/селишні/міські ради регіону - та об'єднали понад 150 населених пунктів. Ці громади мають змогу отримати всі передбачені реформою ресурси та повноваження з 1 січня 2019 року. Але для цього - крім виборів - необхідно, щоб Черкаська облрада внесла відповідні зміни до Перспективного плану формування спроможних громад, які останні дві сесії не були погоджені, - сказав Слинько.

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