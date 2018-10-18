«Депутати ще хочуть попрацювати»: цього разу міські обранці вирішили не розпускатися

Сьогодні в порядку денному сесії Черкаської міської ради стоїть питання щодо звернення ЧМР до Верховної Ради України щодо дострокового припинення повноважень Черкаської міської ради.

Нагадаємо, у січні цього року депутати вже під римували таке звернення, повідомляє «ВиЧЕрпно». Направляв до Києва відповідне прохання і міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Дехто з депутатів відразу назвав таке рішення популістичним.

- Дуже гарне і популістичне рішення. Ми обов’язково підтримаємо цей проект рішення, якщо ми разом з вами змінимо виконком, відмінимо всі рішення «канівської сесії» і разом із прииненням повноважень міської ради, припинить свої повноваження і міський голова, — відзначив депутат міськради Олександр Радуцький.

- Всі розуміють, що якщо й будуть чергові перевибори, то вони будуть на короткий термін, тільки до 2020 року. У нас і так колапс — політичний і економічний. А так ми отримаємо ще додаткові негативи. Не розумію такої політики, крім як популізмом, ніяк не можу це назвати, — додав Руслан Зоря.

Відзначимо, минулої сесії питання про припинення повноважень ЧМР піднімав і депутат від «Самопомочі» Микола Фомич. Депутатською фракцією «Об’єднання «Самопоміч» на засіданні міської ради було озвучено заяву про розпуск Черкаської міської ради та проведення позачергових виборів до Черкаської міської ради разом із президентськими виборами у 2019 році.

Зрештою, за цей проект рішення проголосували лише 13 депутатів.

- Депутати ще вирішили попрацювати, — пожартував після голосування секретар міськради Ярослав Нищик.

реклама