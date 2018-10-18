Льотчик-черкащанин загинув під час бойових навчань (ФОТО, ВІДЕО)

16 жовтня поблизу селища Уланів Вінницької області розбився в авіакатастрофі полковник Повітряних сил ЗСУ Іван Петренко.

Його винищувач Су-27УБ впав під час виконання навчально-бойового польоту, який проводився в рамках навчання "Чисте небо – 2018", повідомляє «gazeta.ua».

Також загинув другий пілот - американець Сет Нерінг на прізвисько "Джетро" з 194-ї ескадрильї США.

Винищувач належав до 831-й бригади тактичної авіації із авіабази Миргород Полтавської області.

"Екіпаж до останньої секунди робив все можливе, щоб літак не впав на населений пункт і не постраждали мирні жителі", - каже Юрій Педос, начальник поліції у Вінницькій області.

47-річний Іван Петренко народився в Умані Черкаської області, у родині військового льотчика-інструктора, закінчив Харківське вище військове авіаційне училище льотчиків. Починав льотчиком-інструктором навчального полку, далі служив в винищувальній авіації в частинах по всій території України. Під час війни очолив 40-у бригаду тактичної авіації у Василькові. Згодом обійняв посаду заступника командира Повітряного командування "Схід" з авіації. Загалом в авіації провів 25 років.

Іван Петренко має загальний наліт понад 1100 годин та кваліфікацію "Військовий льотчик 1 класу". Літав на винищувачах: Л-39, Су-27, МіГ-29. У період з 2014 по 2015 рік полковник Петренко брав безпосередню участь у захисті повітряного простору у зоні бойових дій на Донбасі.

"Всі, хто знав Івана Миколайовича особисто, любили його за многогранність та відданість справі", - розповідає командир повітряного командування "Схід", генерал-майор Олег Струцінський. - По собі у пам'яті людей полковник Петренко лишив тільки пошану, любов, повагу та вдячність".

За словами генерала-майора, винищувач Су-27 простий в керуванні, обладнаний системою автоматичного управління і має надійну систему порятунку життя.

"Наліт на даному літаку у льотчика складав біля 150 годин. Загибель нашого товариша, досвідченого пілота, залишається загадкою", - говорить Струцінський.

"Прослужили з ним майже два роки. Вимогливий, справедливий офіцер. Спеціаліст високого класу, має хорошу підготовку, досвід. Він зміг підтримати свій рівень підготовки в складні часи, коли авіація літала мало. Але він вже мав високий клас і підтримував його", - розповідає полковник Віталій Оніщенко, заступник командира Повітряного командування "Схід" з морально-психологічного забезпечення. - Ніколи не скаржився, попри те, що військова служба передбачає частий відрив від родини. Любив грати волейбол, футбол".

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