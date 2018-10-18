На Черкащині знімають документальний фільм про українсько-польську історію

Документальний науково-популярний фільм «Загублені сліди історії», присвячений спільній історії України та Польщі XVI-XVIII століть, знімають на Черкащині.

Учасники зйомок намагалися розшифрувати таємничі написи польською мовою на хресті на кургані Польська могила в Медведівці

Про це йшлося під час прес-конференції, що відбулася в понеділок.

Фільм на кошти, виділені Українським культурним фондом, знімає спеціально зібрана творча група, організаторами виступають ТК «Антена» та Центр медіаініціатив.

– Український культурний фонд, покликаний підтримувати цікаві й креативні проекти, запрацював лише цьогоріч, – розповіла керівник комунікацій УКФ Анатастасія Політіко. – Уже надійшло 716 заявок з усієї України, були також міжнародні проекти. У їхній оцінці взяло 58 експертів. Проект із Черкас набрав досить багато балів і став одним із переможців.

Як зазначив керівник телеканалу «Антена» Валерій Воротник, підготовка фільму про українсько-польські стосунки – надзвичайно цікавий і масштабний проект.

– Ми з креативним продюсером Центру медіаінціатив Олегом Бурячком задумали цей проект ще торік і тривалий час шукали партнерів для початку зйомок документального фільму про спільну історію країн Межимор’я, – розповів Валерій Воротник. – Наше завдання – знайти в цій історії маловідомі сторінки, які ламають нашу ментальність. Наприклад, через специфіку шкільної програми ми дуже погано знаємо період між монголо-татарською навалою і повстанням Богдана Хмельницького. А між тим «втрачені століття» – дуже цікаві й насичені. Україна була частиною унікальної держави – Великого князівства Литовського, а відтак Речі Посполитої, яка, по суті, стала прототипом сьогоднішнього Європейського Союзу.

Консультантами і учасниками зйомок виступає низка черкаських науковців і журналістів, а також представники польської сторони – генеральний секретар Спілки журналістів Польщі Ядвіга Хмельовська, директор інституту ім. Р. Рибарського Маріуш Патей, доктор історичних наук з інституту історії ім. Іоанна Павла ІІ (Краків) Пшемислав Станко, представник організації ім. С.Петлюри (Варшава) Анатолій Каліновський.

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