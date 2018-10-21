Викрито начальника РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго», який вимагав від підприємця 5 тисяч доларів США (ФОТО)

Уманською місцевою прокуратурою спільно з працівниками Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчими Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області 19.10.2018 припинено незаконні дії керівника одного з районних підприємств електромереж ПАТ «Черкасиобленерго», який вимагав від підприємця 5 тисяч доларів США за вчинення дій з використанням наданих повноважень в сприянні підприємницької діяльності, залучивши посередника.

Обумовлену суму коштів у посередника правоохоронцями вилучено, наразі вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження начальника РЕМ й затримання його в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні корупційного злочину.

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

На цей час у кримінальному провадженні проводяться необхідні першочергові слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події, вирішуватиметься питання щодо повідомлення службовій особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Довідково: санкція ч. 4 ст. 368-3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Черкаської області

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