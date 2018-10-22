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Черкаська делегація у Борисполі зустрічає учасників юнацьких Олімпійських ігор (ФОТО, ВІДЕО)

22 жовтня 2018, 08:36 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Зараз в аеропорту Бориспіль черкаська делегація чекає на наших спортсменів, що повертаються з літніх юнацьких Олімпійських ігор, які проходили в Аргентині.

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Про це повідомляє з місця події кореспондент «Прочерку».

Зокрема, в Борисполі присутні голова відділення Національного олімпійського комітету в Черкаській області Андрій Більда, заступник голови Черкаської ОДА Костянтин Омаргалієв, начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА Максим Зеленський, представники Інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, батьки і друзі спортсменів.

Хлопці й дівчата з пожежного інституту чекають свого товариша Івана Тищенка, який здобув золоту медаль в академічному веслуванні. В останньому старті йому вдалося перемогти спортсмена із Білорусі.

Спортивний гімнаст Назар Чепурний, на якого покладали великі сподівання, здобув у своєму виді спорту срібло і золото.

– Як це – відпустити неповнолітнього сина так далеко? – запитала в його батьків ведуча церемонії зустрічі.

– Щиро кажучи, ми нормально не бачимо сина вже рік – він лише на вихідних приїздив додому, а інший час був на тренуваннях, – відповіли батьки. – Коли під час Олімпіади дивилися телевізор, то мокріли руки й нерви не витримували...

На запитання, що вони скажуть, коли зустрінуть сина, батьки відповіли, що насамперед ще раз повторять, що люблять його та пишаються ним.

Також стало відомо, що Анастасія Деркач з Корсуня-Шевченківського посіла 10 місце у штовханні ядра, що також досить непоганий результат.

Всього ці олімпійські ігри дали Україні 7 золотих, 8 срібних і 8 бронзових медалей. Наразі літак затримується. Всі в очікуванні чемпіонів.

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