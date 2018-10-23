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Міський голова Сміли хоче розпустити міськраду (ВІДЕО)

23 жовтня 2018, 10:20 Новини Черкас та області / Черкаські новини

Вчора знову мала б відбутися сесія міської ради. На засідання прийшли всі: міський голова Олексій Цибко зі своєю групою підтримки, секретар міської ради поновлений судом, Костянтин Синьогуб, екс-секретар міської ради, Віктор Федоренко з депутатами, які його підтримують, поліцейські, громадськість… Але сесія не відбулась через суперечки і чвари між депутатами та Цибком і Федоренком.

2018-10-23-сесия

Про це пише «Сміла.ua».

Депутатська більшість заявляє про те, що готова «працювати, проводити сесію, рятувати місто». Але міський голова Олексій Цибко посів принципову позицію, що не буде з ними працювати. Після тривалої сванки і криків Олексій Цибко вирішив не проводити сесію. Він сказав, що «звернувся у прокуратуру, щоб розпустити цей склад міської ради і провести перевибори».

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