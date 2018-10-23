«Або забрали в Київ, або затягують у судах», – прокурор області про справу щодо вбивства Гури

Нагадаємо, депутата Черкаської облради, екс-заступника мера було застрелено у центрі міста в офісі 24 травня. Його вбивцю Миколу Гончара затримали на місці. Згодом Гончар дав свідчення, що в нього на очах 15 років тому Гура застрелив свою дружину. Тіло знайшли там, де вказав Гончар, необхідно було провести експертизу ДНК, зразки для якої довелося брати у родичів загиблої за кордоном. Однак попри початкову динамічну роботу правоохоронців, обидві справи раптом “зникли” із новинних стрічок через відсутність руху.

За словами Овчаренка, як і в ситуації із справою щодо вбивства депутата міськради Михайла Бінусова, яку також передали до Головного слідчого управління МВС, практика передачі справ до Києва – не на користь швидкості і якості розслідування, адже в столичних правоохоронців більше навантаження, а черкаські матеріали по важливості і резонансності в масштабах України – не на першому місці.

“Тут нам би не давали спокою громадськість і журналісти, постійно тримали б правоохоронців в тонусі і тиснули б, щоб ми швидко, якісно і максимально відкрито виконали свою роботу”, – переконаний прокурор, коментуючи відсутність публічних результатів по багатьох скандальних черкаських злочинах.

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