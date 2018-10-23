Верховна Рада, щоб розпустити Смілянську міськраду, просить Ткаченка «вивчити ситуацію»

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України звернувся до голови Черкаської облдержадміністрації Юрія Ткаченка з пропозицією вивчити ситуацію, що склалася в Смілянській міській раді, та висловити позицію щодо її можливого розпуску.

Про це «Прочерку» повідомив заступник голови постійної комісії облради з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини Олексій Давиденко, якому цей документ передано для ознайомлення.

В комітеті Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування за дорученням Голови Верховної Ради Андрія Парубія перебуває на розгляді звернення Черкаської обласної ради від 11 липня щодо призначення позачергових виборів Смілянського міського голови та Смілянської міської ради. У тексті звернення йдеться, зокрема, про те, що «дії депутатів Смілянської міської ради VII скликання та Смілянського міського голови Цибка О.О. суперечать інтересам територіальної громада м.Сміла, становлять загрозу економічній безпеці. Наводяться факти перешкоджання з боку депутатського корпусу діяльності міського голови, секретаря міської ради, констатується, що «...навмисна відсутність кворуму на пленарних засіданнях призвела до невирішення нагальних проблем міста...», «...постійне ігнорування частиною депутатів Смілянської міської ради VII скликання вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», порушення Регламенту Смілянської міської ради... спричинило значне послаблення ролі місцевого самоврядування у м.Смілі...», «В результаті громада м.Сміла фактично має паралізований і бездіяльний орган місцевого самоврядування...» тощо.

Натомість, Черкаською обласною радою не надано конкретної інформації, а також документів та матеріалів щодо прийняття Смілянською міською радою рішень з порушенням Конституції України, законів України, прав і свобод громадян та рішень суду про визнання актів міської ради незаконними (а саме це є підставою для розпуску ради).

«Враховуючи викладене, звертаємося до Вас як до голови обласної державної адміністрації, якому надано повноваження в частині забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (стаття 119 Конституції України, пункт 2 статті 2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»), а також для реалізації контрольно-наглядових функцій (стаття 28 Закону України «Про місцеві державні адміністрації») з проханням вивчити ситуацію, що склалася в Смілянській міській раді, та висловити позицію з порушеного Черкаською обласною радою питання», – йдеться у листі комітету Верховної Ради.

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