Черкаські школярі, які стали призерами всеукраїнських змагань, харчуватимуться безкоштовно

Попередньо обранці вже голосували за виділення коштів на харчування учнів 5-11 класів, які стали призерами IV етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, Міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів, призерів Всеукраїнських спортивних змагань. Однак наразі в міському бюджеті відчутні асигнування на виконання даного рішення.

Депутати від Партії вільних демократів наголосили: вже сьогодні треба чітко визначити період, з якого юна гордість Черкас зможе безкоштовно харчуватись у школах.

"Адже якщо ми повернемось до цього питання тільки з нового року, то ці діти зможуть отримати безоплатні обіди лише з березня, не раніше, – наголосила "вільнодемократівка" Інна Михайлюк. – Тому важливо зараз прийняти: з 1 січня вже виділяти кошти".

Проголосувати за внесення змін обранці змогли не одразу. Двічі їх голосів не вистачило.

Однак "порошенківець" Олександр Радуцький наголосив на важливості цього рішення й кілька раз з його прохання питання поверталось до розгляду.

Зрештою, за зміни віддали свої голоси 22 міські обранці.