Ткаченко розповів, як може завершитись бюджетний рік

Очільник Черкащини закликав місцевих владців до пріоритетності в бюджетних питаннях. Так Юрій Ткаченко відреагував на проблему дефіциту коштів на зарплату працівникам бюджетної сфери в окремих містах і громадах області. Це питання розглядали на колегії ОДА.

Натепер така проблема зафіксована у Ватутіному, Каневі, Смілі, Умані, а також Катеринопільському і Тальнівському районах, Кам’янській міській і Ротмістрівській сільській ОТГ.

– Ця проблема виникла не сьогодні, – зауважив голова Черкаської ОДА. – Регіони знали про ризики ще з початку року. Ми неодноразово акцентували увагу місцевих владців на необхідності пошуку додаткових джерел надходжень до місцевих бюджетів і раціонального використання фінансового ресурсу. Приміром, Канів заявляє про дефіцит коштів на зарплату педагогічним працівникам у сумі 8 млн грн. Водночас із початку року на стимулювальні виплати та матеріальну допомогу на оздоровлення по Канівській міській раді вже використано 7,9 млн грн із міського бюджету. Середня зарплата по міській раді за 8 місяців склала 14 134 грн. А от у Золотоноші, де немає дефіциту, вона становить лише 10 тис. грн. Я розумію, що працівників треба мотивувати, але чому для одних ресурс є, а для інших – все по залишковому принципу. Скрізь має бути державницький підхід. Слід працювати з бюджетами, над резервами. У більшості випадків у місцевої влади вдосталь потенціалу для вирішення нагальних проблем.

Як наголосив обласний керманич, місцевим владцям слід дотримуватися протокольних домовленостей, ухвалених на засіданні робочої групи з питань забезпечення виплат заробітної плати працівникам бюджетних установ.

– Я переконаний, що за умови злагодженої роботи та відповідальності всіх учасників бюджетного процесу ми завершимо бюджетний рік із хорошим результатом, – підсумував Юрій Ткаченко.

Про це повідомляє прес-служба ОДА.

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