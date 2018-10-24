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У Черкасах зіштовхнулися дві автівки (ФОТО)

24 жовтня 2018, 12:31 Новини Черкас та області / Черкаські новини
У Черкасах на вулиці Смілянській, 138 сталася дорожньо-транспортна пригода.

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Про це у коментарі сайту vikka.ua повідомила речниця патрульної поліції Черкаської області Зоя Вовк.

За інформацією правоохоронців, водій автомобіля "CITROEN JUMPY", рухаючись по вул. Смілянська 138, на регульованому світлофорному об'єкті здійснив поворот ліворуч.

Під час повороту водій не надав перевагу в русі автомобілю "FIAT CROMA", який рухався в зустрічному напрямку. Під час пригоди постраждав один із водіїв. На місце події було викликано "швидку", проте від госпіталізації потерпілий відмовився.

На водія складено протокол за ст124 КУпАП.

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Коментарі  

 
+3 #1 Громадянин 24.10.2018 14:09
Коли нарешті речниця патрульної поліції пані Вовк почне повідомляти про розкриття злочинів патрульними, виявлення викрадених автомобілів, затримання злочинців, які перебувають у розшуку, забезпечення належного громадського порядку та безпеки громадян? А ще, потрібно щоб речники в правоохоронних органах були цивільні, погони мають носити виключно працівники, які безпосередньо ведуть боротьбу із злочинністю.
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