У Черкасах зіштовхнулися дві автівки (ФОТО)

У Черкасах на вулиці Смілянській, 138 сталася дорожньо-транспортна пригода.



Про це у коментарі сайту vikka.ua повідомила речниця патрульної поліції Черкаської області Зоя Вовк.

За інформацією правоохоронців, водій автомобіля "CITROEN JUMPY", рухаючись по вул. Смілянська 138, на регульованому світлофорному об'єкті здійснив поворот ліворуч.

Під час повороту водій не надав перевагу в русі автомобілю "FIAT CROMA", який рухався в зустрічному напрямку. Під час пригоди постраждав один із водіїв. На місце події було викликано "швидку", проте від госпіталізації потерпілий відмовився.

На водія складено протокол за ст124 КУпАП.

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