Золотоніський десантник здобув срібну медаль на міжнародних військових змаганнях

Українські військовослужбовці другий рік поспіль здобули «срібло» на багатонаціональних змаганнях «Кембрійський патруль». Відбулись вони неподалік містечка Брекон в Уельсі, в районі Чорних гір.

Як інформує «Золотоноша.ck.ua» з посиланням на прес-службу командування ДШВ ЗСУ, торік на Cambrian Patrol їздила команда 3-го окремого полку спецпризначення ССО ЗСУ з міста Кропивницький, і вона показала другий результат, а цього разу справу спецпризначенців продовжили Десантно-штурмові війська.

Упродовж тижня 127 команд із 27 країн демонстрували свою майстерність у проходженні виснажливого 80-кілометрового маршу та у виконанні різних бойових завдань. Українські десантники обігнали 13 команд, вісім із яких, згодом, зійшли з дистанції. Очолив нашу команду молодший лейтенант із Золотоноші Антон Чернявський.

Через складний маршрут протяжність маршу українських десантників досягнула 85-95 кілометрів. Кожний учасник ніс на собі два рюкзаки, загальною вагою 41 кг, зброю, подвійний боєкомплект та радіостанцію з чотирма батареями.

– Нам заборонили користуватися приладами навігації і, до того ж, приготували для нас декілька несподіваних сюрпризів, – розповів Чернявський.

Основний акцент організатори зробили на командну роботу, яка полягала у розвідці – виконанні завдань із розкриття місця перебування супротивника. Змагання вважаються екстремально важкими: марш-кидок Кембрійськими горами на 50 миль під дощем, дві доби без сну, робота з агентами, місцевим населенням, знешкодження терористів і звільнення цивільних заручників, допит та робота з полоненими, розмінування, хімічні атаки, закладки, робота автономними малими групами, форсування водних перешкод, надання першої медичної людям з травматичними ампутаціями.

Срібні медалі українцям вручив командир 160-ї піхотної бригади Сухопутних військ ЗС Великобританії, яка виступає організатором змагань. Для самих британців проходження Сambrian Patrol – перша сходинка до служби в SAS (Special Air Service – Спеціальна повітряна служба – головний підрозділ сил спеціальних операцій британської армії).

реклама