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Черкасам пропонують придбати уживані чеські тролейбуси (ФОТО)

25 жовтня 2018, 12:01 Новини Черкас та області / Черкаські новини

Поки Черкаси намагається придбати 20 тролейбусів за понад 120 млн грн, повз місто проходить можливість придбати 12 тролейбусів за ціною яка менше вартості одного нового «Богдана».

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Про це у «Фейсбуці» написав громадський активіст Павло Мосійчук з посиланням на «Пассажирский транспорт».

В цьому місяці чеське місто Пльзень виставило на продажу тролейбуси Skoda 21tr. «Це повністю низькопідлогові тролейбуси з можливістю автономного ходу від дизель-генератора: з такими тролейбусами перекриття Соборної площі чи ремонт бульвару не змушували б кардинально змінювати рух тролейбуса, – написав активіст. – Вважаю, що тролейбусний парк і міська влада повинні розглянути можливість придбання таких тролейбусів якнайшвидше».

Представник громадської ради при КП «Черкасиелектротранс» Валерій Мироненко на своїй сторінці у «Фейсбуці» проводить голосування серед черкащан, який варіант розширення тролейбусного парку вони підтримують - закупляти нові дорогі тролейбуси чи вживані дешевші. Проголосувати можна ТУТ.

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Фото: СТТС, безпосередньо зображений тролейбус продається

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