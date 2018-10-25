Черкасам пропонують придбати уживані чеські тролейбуси (ФОТО)

Поки Черкаси намагається придбати 20 тролейбусів за понад 120 млн грн, повз місто проходить можливість придбати 12 тролейбусів за ціною яка менше вартості одного нового «Богдана».

Про це у «Фейсбуці» написав громадський активіст Павло Мосійчук з посиланням на «Пассажирский транспорт».

В цьому місяці чеське місто Пльзень виставило на продажу тролейбуси Skoda 21tr. «Це повністю низькопідлогові тролейбуси з можливістю автономного ходу від дизель-генератора: з такими тролейбусами перекриття Соборної площі чи ремонт бульвару не змушували б кардинально змінювати рух тролейбуса, – написав активіст. – Вважаю, що тролейбусний парк і міська влада повинні розглянути можливість придбання таких тролейбусів якнайшвидше».

Представник громадської ради при КП «Черкасиелектротранс» Валерій Мироненко на своїй сторінці у «Фейсбуці» проводить голосування серед черкащан, який варіант розширення тролейбусного парку вони підтримують - закупляти нові дорогі тролейбуси чи вживані дешевші. Проголосувати можна ТУТ.

Фото: СТТС, безпосередньо зображений тролейбус продається

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