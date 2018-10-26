Україна перейде на зимовий час у ніч проти 28 жовтня

У ніч проти неділі, 28 жовтня, Україна перейде на зимовий час, тож о четвертій ранку стрілки годинників слід перевести на одну годину назад.

Як повідомляє Укрінформ, переведення годинників регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

«Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад», – йдеться у документі.

Літній і зимовий порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії упродовж доби. У СРСР перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався з 1981 року. Нині понад 110 країн світу переходять на літній і зимовий час.

Єврокомісія пропонує припинити практику переходу на літній та зимовий час у країнах-членах ЄС починаючи з 2019 року.

У 2011 році Верховна Рада намагалася, наслідуючи приклад Росії, скасувати переведення годинників на зимовий час в Україні, але під тиском громадськості ухвалена постанова була скасована.

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