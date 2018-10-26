Під облрадою пікет із приводу необґрунтованого підняття тарифів на газ

26 жовтня 2018 року у сесійній залі Будинку рад відбудеться позачергова сесія обласної ради сьомого скликання.





На розгляд сесії вноситься питання про підтримку депутатського звернення Черкаської обласної ради VII скликання до Президента України Порошенка П.О. щодо негайного скасування постанови Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на газ для населення.

Час та місце проведення - 26 жовтня 2018 року об 11 годині в сесійній залі Будинку рад.

Під будівлею облради нині відбувається пікет. Люди не задоволенні необґрунтованим підняттям тарифів на газ.

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