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Під облрадою пікет із приводу необґрунтованого підняття тарифів на газ

26 жовтня 2018, 10:42 Новини Черкас та області / Черкаські новини

26 жовтня 2018 року у сесійній залі Будинку рад відбудеться позачергова сесія обласної ради сьомого скликання.

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На розгляд сесії вноситься питання про підтримку депутатського звернення Черкаської обласної ради VII скликання до Президента України Порошенка П.О. щодо негайного скасування постанови Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на газ для населення.

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Час та місце проведення - 26 жовтня 2018 року об 11 годині в сесійній залі Будинку рад.

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Під будівлею облради нині відбувається пікет. Люди не задоволенні необґрунтованим підняттям тарифів на газ.

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Коментарі  

 
0 #3 ДЖЕКО 26.10.2018 11:19
Це називається: ворюга ворюгою поганяє. Сонька-Золота ручка, під гаслами якої зігнали бабушек на акцію, не меньше нинішньої влади грабувала населення. Не вистачає представників "Батьківщини" Дісканта із гаслами знизити ціни на горілку і Тренькіна із гаслами знизити ціну на ковбасу.
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0 #2 Земляки 26.10.2018 11:03
А де ж активісти? Чи тут бабла не дають?
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0 #1 Йшла б вона лісом... 26.10.2018 11:01
Чиє б мичало - та тільки не "Батьківщини" Юльки, з-за якої свого часу й розпочалися головні "газові" проблеми з мегаборгами.
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