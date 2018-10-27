У гральних закладах Черкас виявили осіб ймовірно з наркотиками

Уночі поліцейські групи тактичної підтримки Управління патрульної поліції Черкаської області перевірили кілька десятків гральних закладів у різних мікрорайонах міста на наявність осіб, які перебувають в розшуку або мають заборонені в обігу речі.



За ніч в таких приміщеннях по бульварі Шевченка, вулиці Надпільній та Вергая було виявлено 5 осіб, які мали при собі, ймовірно, наркотичні речовини. Один з чоловіків взагалі виявився працівником закладу та мав поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною, повідомляє патрульна поліція Черкаської області.

У всіх випадках осіб затримували, а на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Група тактичного реагування патрульної поліції Черкас посилено працює і на вулицях міста.

“Ми й надалі посилено охоронятимемо публічну безпеку, як в пішому порядку так і на службових автомобілях, у тому числі, здійснюючи перевірку підозрілих осіб у приміщеннях гральних закладів. Було б добре, якби працівники таких установ викликали поліцію, якщо поведінка відвідувачів їх насторожує, бо лише спільними зусиллями можна навести порядок», - коментує командир групи ТОР Ігор Миколаєнко.

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