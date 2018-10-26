У Яблуневі збори громадян учергове висловилися за приєднання до Канева (ФОТО)

Збори громадян села Яблунів Канівського району, які відбулися сьогодні в присутності заступника голови ОДА Ярослава Березаня, голови Канівської РДА Дмитра Шелеста, депутатів обласної ради Віктора Полозова і Вадима Гайовича, вкотре продемонстрували бажання жителів села об’єднатися з містом Канів.

Проведене під час зборів рейтингове голосування показало, що приєднання до Канева підтримали майже всі його учасники за винятком десяти осіб.

Нагадаємо, процес приєднання Яблунева до Канева триває вже близько двох років, проте останнім часом його було пригальмовано. Менеджмент одного з підприємств, яке має в селі свої потужності, наполягає на об’єднанні Яблунева не з Каневом, а з сусіднім селом Литвинець. Таку ж позицію зайняло й керівництво району. Цього літа в Яблуневі відбулася «сесія сільської ради», правомочність якої оскаржено в адміністративному суді. Серед її рішень – відмова від об’єднання з Каневом і відставка сільського голови Віктора Огородніка. Відразу після цього рішення сільрада втратила свою правомочність – більшість її депутатів було відкликано за народною ініціативою.

Сьогоднішні збори громадян пройшли у вкрай напруженій обстановці, викликаній суперечкою між прихильниками приєднання до Канева і невеликою кількістю прихильників приєднання до Литвинця. Гостей Яблунева вразив жахливий стан сільського будинку культури, де проводили зібрання – він явно перебуває в аварійному стані.

– Ми два тижні розбиралися в юридичній площині з вашою ситуацією, – заявив заступник голови ОДА Ярослав Березань. – На сьогоднішній день, на жаль, життєдіяльність села заблокована політичним протистоянням. Просте економічне питання переросло в політичні ігри. На сьогодні сільська рада не може ухвалити жодного рішення. Останнє рішення сільради, яке ми маємо, – про об’єднання з Литвинцем... Я знаю, що є 5 судових справ, яким оскаржуються рішення сільради щодо звільнення сільського голови і приєднання до Литвинця. І хоча позиція громади зрозуміла, суди, на жаль, будуть дуже довго розглядати ці справи. Ми на цьому тижні знайшли шлях, як ситуацію можна розв’язати швидше: будь-який депутат обласної ради може запропонувати на сесії «з голосу» внести зміни до перспективного плану об’єднання територіальних громад...

За словами депутата облради Вадима Гайовича, він і його колеги по депутатському корпусу зроблять усе можливе, щоб у перспективний план об’єднання громад Черкащини було закладене об’єднання Яблунева саме з Каневом.

– Те, що відбувається останніми місяцями тут – це справжнє рейдерське захоплення сільської ради, – наголосив Вадим Юрійович. – Ми з вами зібралися в цьому «прекрасному будинку культури», «відремонтованому» за кошти «Нашої ряби» (агрохолдинг МХП має своє підприємство в Яблуневі, – ред), і це підприємство обіцяє вам велике майбутнє, яке вас чекає після об’єднання з Литвинцем згідно з інтересами «Нашої ряби». То я як депутат обласної ради візьму на себе сміливість послати «Нашу рябу» разом із її «допомогою»... в одне місце.

Депутат обласної ради, голова обласної організації Аграрної партії України Віктор Полозов, виступаючи перед учасниками зібрання, висловив своє розуміння бажання жителів села об’єднатися з Каневом.

– Якщо МХП себе поважає, цей агрохолдинг не повинен втручатися у волевиявлення громади. Це дуже поважна компанія, вона розвиває економіку, створює робочі місця, але своїм втручанням у політику вона все це зводить нанівець, – наголосив Віктор Олександрович. – Ми побачили ваші дороги, ваш клуб – і нам зрозуміло, що ви бажаєте створення ОТГ з містом Канів. Щиро кажучи, якби я вів свій бізнес у селі з такою інфраструктурою, мені було б соромно сюди приїжджати (а мої можливості – це мізер у порівнянні з можливостями МХП). Але для того, щоб досягти своєї мети, вам необхідно обрати нову сільраду і нового голову села, адже нині сільське самоврядування в Яблуневі паралізоване. На 11 листопада призначені вибори депутатів сільської ради. Єдиний вихід розблокувати ситуацію – обрати на цих виборах нову сільраду і нового сільського голову. Треба, щоб і ми, депутати (зі свого боку), і ви, жителі села, зробили все можливе, щоб ці вибори відбулися. Сьогодні це завдання номер один.

Нагадаємо, збір підписів про приєднання до Канева сусіднього села Яблунів, проведений у вихідні 20-21 жовтня, завершився тим, що саме такий варіант створення ОТГ схвалив 241 виборець. Загалом у селі зареєстровано 394 виборців, із них близько 100 на цей час у Яблуневі не проживають.

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