Заступник міського голови розповів деталі звільнення Маліщук

Розпорядження про звільнення Лілії Маліщук із посади директора департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради розбурхало інтернет-спільноту, а відео з її, власне, звільненням почали активно обговорювати. Деякі представники міськради називають її одіозною чиновницею, а «свободівці» вважають представником попередньої влади, яку варто замінити.







Про те, як було звільнено Маліщук «Прочерк» розпитав у заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара.

– Ще два тижні тому перед моїм від’їздом у відрядження мені було повідомлено, що директор департаменту організаційного забезпечення Лілія Маліщук перебуває на робочому місці у нетверезому стані. Я викликав її і попросив пройти обстеження, повідомивши, що маю інформацію, нібито вона вживала алкоголь на робочому місці. Пані Маліщук відмовилася пройти обстеження, про що було згідно законодавства складено акт. Вона відмовилася підписувати акт. Але все відбувалося згідно законодавства. У присутності ще кількох працівників Черкаської міськради. Також були юристи, представники кадрової служби. Все це є у справі щодо звільнення, – роз’яснив Юрій Ботнар.

За його словами, наступного дня після того інциденту, у п’ятницю12 жовтня, пані Маліщук вийшла на роботу і пішла на лікарняний, не повідомивши Юрія Ботнара, як куратора галузі, як куратора цього департаменту.

– Відповідно розпорядження, яке було видано про її звільнення, не могло бути реалізоване, бо людина ж пішла на лікарняний! Впринципі, чиновник мала можливість як це часто робиться в подібних ситуаціях, звернутися і попросити про звільнення за власним бажанням. Тоді не було б розголосу. Але вона почала говорити, що звернеться в суд. При цьому, говорила це, перебуваючи вже на лікарняному. До слова, гідно Кодексу законів про працю, не можна було її звільнити, коли вона була на лікарняному. І щойно вона 25 жовтня вийшла на роботу, її звільнили, – роз’яснив Ботнар.

Він зауважив, що як тільки повернулася Маліщук, згідно законодавства, кадровим відділом були зроблені зміни до розпорядження 12 жовтня. І вже 25 жовтня звільнили.

– Вона написала, що незгодна, але підписала, що ознайомлена. Йти в суд тепер її законне право, – сказав Юрій Ботнар. – Поряд з тим, зазначу, що є службова записка начальника одного з відділів департаменту про те, що він бачив, як вона вживала алкоголь на робочому місці. І є акт, що вона відмовилася проходити обстеження. Тож я пропонував її звільнити. Як я визначив, що людина в стані алкогольного сп’яніння? За характерним запахом, по ході і за почервонінням обличчя. Ми зробили все згідно норм чинного законодавства.

- Кого можуть призначити на її посаду?

- Це прерогатива міського голови.

- "Свобода" претендує на цю посаду?

- Ні.

- Ви особисто куруєте галузь. Чому були незадоволені роботою пані Маліщук?

- Ми маємоо встигнути подати всі бюджетні запити, щоб запровадити систему "Розумне місто", систему електронного документообігу, щоб громаді було легко зайти на сайт і прочитати проект рішення.На мою думку Лілія Маліщук блокувала створення реєстру територіальної громади, що впринципі ввело нас в колапс. Бо відсутність по реєстру блокує можливість видавати різноманітні документи і мати квитанції на сплату комунальних послуг. Ми ж не знаємо хто де живе в місті. А це дає величезний простір зацікавленим особам, наприклад, маніпулювати з майном.

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