Митрополит Софроній хоче бачити на чолі автокефальної української церкви вихідця із Золотоноші

Митрополит Черкаський і Канівський УПЦ (МП) Софроній вважає, що томос Вселенського патріарха на автокефалію мала б отримати саме його церква, і дивується, чому вона відмовляється від цього.

Про це владика Софроній сказав у інтерв’ю «Главкому».

Черкаський архієрей – один із найвпливовіших і найшанованіших представників українського єпископату, його вважають одним із лідерів проукраїнського крила в УПЦ (МП). У своїй розмові з екзархами Константинопольського патріархату, один із яких – його учень, владика Софроній закликав їх докласти максимум зусиль для того, щоб участь в об’єднавчому соборі взяли й представники УПЦ (МП).

Однак зараз ситуація така, що навіть ті шість єпископів УПЦ (МП), які заявляли про готовність підтримати автокефалію, наразі готові передумати. Наслідком може стати перевага на соборі представників УПЦ КП, а цього владика Софроній сприйняти не може, оскільки предстоятелем церкви можуть обрати нинішнього патріарха УПЦ КП Філарета. Черкаський митрополит, хоч і виступав за зняття з нього анафеми, однак вважає його ініціатором розколу і на чолі нової об’єднаної церкви категорично не бачить.

На запитання журналістів, чи братиме він сам участь в об’єднавчому соборі, владика Софроній відповів: «Наразі я не знаю, буду дивитись за обставинами. Намір є, заради того, щоб спасти… Але якщо нас буде тільки шість, про яких кажуть, то наш голос там буде слабким. Тому від нашої церкви там мають бути всі, хочуть вони чи не хочуть, щоб обрати предстоятеля. Бо якщо буде предстоятелем Філарет, то такої церкви я не приймаю і не розумію».

Разом із тим, владика Софроній закликає своїх співбратів по УПЦ (МП) не проґавити нинішній шанс отримати канонічну автокефалію.

«Так, момент для церкви, як ніколи! Вселенський патріарх готовий дати томос, і дати його в руки предстоятеля УПЦ, а ми відмовляємось від нього! Коли вони попри все пішли на перший крок – скасували анафему не свою, а чужу, то вони підуть і далі. Нам (духовенству УПЦ МП) з розумом треба підходити, відкинути особисті стосунки і бажання Москви, подивитись правді в очі і використати момент!» – переконаний митрополит Софроній.

Він запропонував і можливого предстоятеля (очільника) майбутньої об’єднаної церкви.

«Моя кандидатура – це архімандрит Кирило (Говорун). Він людина знаюча, освічена, вивчена на творіннях святих отців. Він далекий від будь-яких пороків, він чистий і не зіпсований», – наголосив владика.

Священик-чернець Кирило (в миру Сергій Говорун) народився в 1974 році в Золотоноші. Архімандрит Кирило – PhD, кандидат богослов'я, старший викладач Стокгольмської школи теології, старший науковий співробітник Центру дослідження релігії факультету філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, науковий співпрацівник Колумбійського університету (США), наразі професор університету Лойола-Мерімаунт у Лос-Анджелесі (США), публіцист. У 2007-2009 роках – голова Відділу зовнішніх церковних зносин УПЦ (МП). Прихильник автокефалії Української церкви. У 2013-2014 роках підтримав Революцію гідності.

Митрополит Софроній висловився й щодо мови богослужіння в майбутній об’єднаній церкві. На його думку, служба має здійснюватися, як у Сербії, і національною, і церковно-слов’янською мовами. Наразі владика Софроній працює над удосконаленням перекладу всіх богослужбових текстів українською мовою. Він уже видав два богослужбових україномовних збірника у власному перекладі.

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