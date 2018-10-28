Відбувся відкритий чемпіонат Черкаської області з КУДО

Більше ніж 100 учасників з 6 спортивних клубів, в запеклій боротьбі змагалися між собою за право бути в трійці переможців.



Турнір відбувся 27.10.2018 р в приміщенні спортивного залу ННІ фізичної культури спорту та здоров’я по вул.Дашкевича 24. Для проведення повно контактних двобіїв, організатори змагань підготували 1 татамі, повідомляє "Черкаський спорт".

Як виявилось виступати в амуніції яка була надана спортсменам для поєдинків а саме: (маска кудо, м’які накладки для рук) , було доволі не просто та не звично. Нові правила бою, трішки спантеличили учасників та завдяки настановам тренерів і дружній підтримці всієї команди, наші спортсмени змогли вибороти призові місця змагаючись за правилами організаторів!

Активно та без затримок, відбувалися поєдинки один за одним, наші каратисти здобули новий, корисний досвід, спробувавши свої сили в іншому виді східних єдиноборств.

Спортсмени с/к «Хоккайдо» додали в свою скарбничку 3 золотих, 5 срібних, 5 бронзових медалей. Тренер: Шевченко Едуард Володимирович!

Спортсмени с/к «Гепард» вибороли 4 золотих та 2 бронзових медалей. Тренер : Гафуров Олександр Романович та Косенко Роман Володимирович!

С/к «Будокан» вітає Гадайчука Максима який виборов почесне 2 місце.Тренер Мельник Андрій Олександрович.

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