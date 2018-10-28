Томенко припустив, як можуть жити кури на Черкащині

Гостем програми “Контакти” в ефірі черкаської ТРК “ВІККА” нещодавно став лідер Громадського руху “Рідна країна” Микола Томенко. Він розповів, що думає про підвищення тарифів, про економіку. Звісно, розкритикував владу, а також торкнувся теми регіонів.







– Я проаналізував бюджети, взагалі не бачу в бюджеті 2019 року якихось точок росту. Це стосується і Черкащини. Більше того, непроста ситуація, бо змінюється голова ОДА. Я так розумію, вже попередній голова ОДА Ткаченко за 4,5 роки в основному з своїми друзями лиш тим займався, що землю в оренду брав. Серйозних проектів не знаю, щоб Черкащина йшла на підйом, а от його бізнес ішов на підйом. І в земельному питанні я так розумію, він вступив в конфлікт з бізнесменом Косюком. І сьогодні той, очевидно, переконав Президента, що треба новий людський ресурс. І тепер, очевидно, на в’їзді в Черкаську область треба написати, що вас вітає не земля «Богдана і Тараса», а земля курячих олігархів. І права і свободи курей можуть бути скоро в нас більш захищеними, ніж людей, – сказав Томенко.

Політик, при цьому, не сказав, хто може стати наступним головою ОДА. Хоча, зазначимо, Юрій Ткаченко поки не є попереднім головою ОДА, як назвав його Томенко. Ткаченко є теперішнім головою ОДА, хоч в ЗМІ звучали чутки, що його замінить на посаді голова облради Олександр Вельбівець.

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