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Томенко припустив, як можуть жити кури на Черкащині

28 жовтня 2018, 14:15 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Гостем програми “Контакти” в ефірі черкаської ТРК “ВІККА” нещодавно став лідер Громадського руху “Рідна країна” Микола Томенко. Він розповів, що думає про підвищення тарифів, про економіку. Звісно, розкритикував владу, а також торкнувся теми регіонів.

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– Я проаналізував бюджети, взагалі не бачу в бюджеті 2019 року якихось точок росту. Це стосується і Черкащини. Більше того, непроста ситуація, бо змінюється голова ОДА. Я так розумію, вже попередній голова ОДА Ткаченко за 4,5 роки в основному з своїми друзями лиш тим займався, що землю в оренду брав. Серйозних проектів не знаю, щоб Черкащина йшла на підйом, а от його бізнес ішов на підйом. І в земельному питанні я так розумію, він вступив в конфлікт з бізнесменом Косюком. І сьогодні той, очевидно, переконав Президента, що треба новий людський ресурс. І тепер, очевидно, на в’їзді в Черкаську область треба написати, що вас вітає не земля «Богдана і Тараса», а земля курячих олігархів. І права і свободи курей можуть бути скоро в нас більш захищеними, ніж людей, – сказав Томенко.

Політик, при цьому, не сказав, хто може стати наступним головою ОДА. Хоча, зазначимо, Юрій Ткаченко поки не є попереднім головою ОДА, як назвав його Томенко. Ткаченко є теперішнім головою ОДА, хоч в ЗМІ звучали чутки, що його замінить на посаді голова облради Олександр Вельбівець.

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Коментарі  

 
+1 #7 Вiйскова розвiдка 29.10.2018 08:58
"Як можуть жити кури на Черкащині".-
Як i ти жив зрадник у ДРА,тягав зi складу паливо та набоi,торгував ними з духами ,а тi потiм вбивали зних солдат з твого підрозділа. Шакал ти МИ.Томенко-комсомольский керманич.
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0 #6 Село 29.10.2018 07:07
В Степанцах беспредел ряба устроила людм боятся их их насколько запугалм. Нарушение трудатам воду подземную людля курей берут
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0 #5 Пересічні люди 28.10.2018 19:28
Микола Томенко мудрий та високопрофесійн ий державний діяч. Таких би побільше, лише можливо тоді Україна вийде із глибокого економічного провалля.
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+4 #4 Щось не вірю 28.10.2018 17:20
Цитую Яке їхало -Косюка здибало:
Вельбівець - це "губєр" КУРЯМ НА СМІХ! ;-)

Не вірю, що таке...... можуть губернатором призначить. Хіба що Порох в президенти передумав)))
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+1 #3 Яке їхало -Косюка здибало 28.10.2018 15:27
Вельбівець - це "губєр" КУРЯМ НА СМІХ! ;-)
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-12 #2 Секретаріат 28.10.2018 14:27
Ми за О. Чуприну! лиш він врятує Черкащину!
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+15 #1 правда 28.10.2018 14:26
Ніде в Європі не дозволено побудова таких потужних курників на невеликій площі, як в Україні. Україна експериментальн а держава
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