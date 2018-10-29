Затримано зловмисників, які виманювали гроші черкащан, представляючись їхніми дітьми і поліцейськими (ВІДЕО)

Затримано учасників злочинної групи, які представляючись поліцейськими, виманили 2,7 мільйони гривень у потерпілих, інформують у департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.







Зловмисники здійснювали телефонні дзвінки з місць позбавлення волі, які розташовані на тимчасово непідконтрольній території у Луганській області, до жителів різних регіонів України, начебто від імені співробітників поліції. Людей запевняли, що їхні рідні скоїли правопопушення, найчастіше – стали винуватцями ДТП, і можуть потрапити за грати. Щоб цьому запобігти потрібно передати певну суму грошей і питання вирішиться. Правоохоронці встановили 23 факти, під час яких шахраї видурили у потерпілих кілька мільйонів гривень.

У вересні цього року оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали інформацію про те, що на території області під виглядом співробітників поліції діє група аферистів. Спільно з Тернопільським ГУНП було встановлено, що до протиправної діяльності причетні 43-річний житель Кіровоградської області, 24-річна мешканка Харкова, дії яких координували поки що невстановлені особи з територї так званої «ЛНР». Саме з місць позбалення волі, які розташовані у Луганську, надходили телефонні дзвінки до Вінницької, Волинської, Миколаївської, Хмельницької, Чернігівської та Черкаської областей.

Особи, які телефонували, представлялися співробітниками поліції і повідомляли, що родичі абонентів скоїли кримінальне правопорушення, в переважній більшості – ДТП, і тепер їм загрожує позбавлення волі. Але питання можна вирішити без потрапляння до в'язниці, для цього треба у встановленому місці передати кошти поліцейським, які приїдуть на зустріч.

Таким чином шахраям вдавалося виманити у потерпілих від 10 тисяч гривень до 20 тисяч доларів США.

У домовлене місце зловмисники приїжджали у цивільному одязі, у якості «слідчих поліції», забирали гроші і обіцяли, що проблему буде залагоджено позитивно. Отримані шахрайським чином суми харківчанка переводила на картки усіх учасників злочинної схеми.

На жаль, потерпілі, замість того, щоб зв'язатися зі своїми родичами і перевірити інформацію, виконували вказівки аферистів.

За підрахунками правоохоронців таким чином злочинна група розжилася на 2,7 мільони гривень.

У результаті спільних заходів оперативників внутрішньої безпеки НПУ, ГУНП у Терпнопільській, Миколаївській та Харківській областях було затримано двох учасників ОЗГ, які безпосередньо орудували на території України та одержували гроші від жертв афери.

Судом їм вже обрано запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 500 тисяч гривень за кожного.

Тривають подальші слідчі дії, з метою притягнення до відповідальності організатора злочинної схеми та інших причетних учасників.

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