На дамбі перекинувся автомобіль

Учора близько 17-ї години водій рухався автомобілем Mitsubishi Pajero по дамбі, від с.Панське в напрямку с.Благодатне.











Зі слів свідків і самого водія, в транспортному засобі заклинило переднє ліве колесо, що призвело до виїзду на зустрічну смугу руху і зіткнення з відбійником, після чого автомобіль декілька разів перекинуло, повідомляє патрульна служба Черкаської області.

Свідки викликали швидку, яка госпіталізувала водія із підозрою на закриту черепно-мозкову травму і забоями спини.

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