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На дамбі перекинувся автомобіль

30 жовтня 2018, 13:25 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Учора близько 17-ї години водій рухався автомобілем Mitsubishi Pajero по дамбі,  від с.Панське в напрямку с.Благодатне.

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Зі слів свідків і самого водія, в транспортному засобі заклинило переднє ліве колесо, що призвело до виїзду на зустрічну смугу руху і зіткнення з відбійником, після чого автомобіль декілька разів перекинуло, повідомляє патрульна служба Черкаської області.

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Свідки викликали швидку, яка госпіталізувала водія із підозрою на закриту черепно-мозкову травму і забоями спини.

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Коментарі  

 
+1 #1 Шарафутдінов Еркін. 30.10.2018 13:51
Не проводять своєчасно техогляд авто. Жаліють грошей на заміну деталей. Добре що сам бахнувся.А якби убив когось? Таких авто % 80 їздить. Потенціальні вбивці.
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