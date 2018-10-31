Помер відомий мультиплікатор зі Шполи

30 жовтня у Києві помер видатний український мультиплікатор Давид Черкаський, автор мультфільмів «Острів скарбів», «Капітан Врунгель» та «Доктор Айболить».







Він народився у 1931 році у Шполі Черкаської області, повідомляє «Наш Полк». Але у паспорті було вказано 1932 рік народження – батьки зменшили вік, щоб уникнути призову дітей на війну.

Під час війни батько Давида служив у штабі секретного відділення 188-ї стрілкової дивізії. Сам він з матір’ю та тіткою був евакуйований до Чкалова, потім – у Куйбишев. З сьомого класу захоплювався спортивною гімнастикою, мав перший розряд, був у складі збірної УРСР з гімнастики серед студентів.

У шість років Давид подивився одну з картин «Союзмультфільму» і тоді ж вирішив зайнятися мультиплікацією. За власним зізнанням, художніх шкіл він не відвідував, малювати навчався самостійно. У 1959 році, дізнавшись про організацію цеху мультиплікації на студії «Київнаукфільм», відніс туди свій малюнок і був зарахований до штату.

«Я вважаю себе везучим у тому плані, що батьки подарували мені таку рису, як оптимізм. Вона дуже важлива», – розповідав мультиплікатор.

Перший мультфільм, як режисер, Черкаський поставив в 1964 році – «Таємниця чорного короля» (ролик про протипожежну безпеку). Картина отримала премію на мультиплікаційному фестивалі в Румунії за кращий дебют. За дебютом пішли інші мультфільми, в тому числі серіали «Пригоди капітана Врунгеля», «Доктор Айболить» і двосерійний «Острів скарбів».

У своїх фільмах Черкаський використав кілька новаторських для радянського кінематографа прийомів. Поєднував в кадрі мультиплікацію і ігрові зйомки: починаючи зі справжнього моря у кадрі, по якому пливуть герої «Пригод капітана Врунгеля», і закінчуючи поєднанням живих акторів і мальованих персонажів в «Острові скарбів». Робив тривимірні «прольоти», що імітують панорамування в художньому кіно, створюючи такий ефект, ніби камера літає навколо персонажів. У його фільмах малювалися звуки, на кшталт «Бум», «Бац», як в коміксах.

За твердженням режисера, «Капітан Врунгель» був першим мультиплікаційним серіалом в Радянському Союзі.

«Мені життя подарувало найголовніше – улюблену роботу, на яку я ходив із задоволенням. І вважаю, що це запорука щастя, коли ти йдеш з радістю, а не відбувати години. Це найбільше моє щастя!» – сказав Давид Черкаський в одному з останніх інтерв’ю.

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