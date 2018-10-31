реклама
Кредит готівкою
реклама

Помер відомий мультиплікатор зі Шполи

31 жовтня 2018, 10:59 Новини Черкас та області / Черкаські новини
30 жовтня  у Києві помер видатний український  мультиплікатор Давид Черкаський, автор мультфільмів «Острів скарбів», «Капітан Врунгель» та «Доктор  Айболить».

45015708_329841790934607_2100283447770611712_n

Він народився у 1931 році  у Шполі Черкаської області, повідомляє «Наш Полк». Але у паспорті було вказано 1932 рік народження – батьки зменшили вік, щоб уникнути призову дітей на війну.

Під час війни батько Давида служив у штабі секретного відділення 188-ї стрілкової дивізії. Сам він з матір’ю та тіткою був евакуйований до Чкалова, потім – у Куйбишев. З сьомого класу захоплювався спортивною гімнастикою, мав перший розряд, був у складі збірної УРСР з гімнастики серед студентів.

45035708_329841840934602_7613705696898449408_n

У шість років Давид подивився одну з картин «Союзмультфільму» і тоді ж вирішив зайнятися мультиплікацією. За власним зізнанням, художніх шкіл він не відвідував, малювати навчався самостійно. У 1959 році, дізнавшись про організацію цеху мультиплікації на студії «Київнаукфільм», відніс туди свій малюнок і був зарахований до штату.

«Я вважаю себе везучим у тому плані, що батьки подарували мені таку рису, як оптимізм. Вона дуже важлива», – розповідав мультиплікатор.

Перший мультфільм, як режисер, Черкаський поставив в 1964 році – «Таємниця чорного короля» (ролик про протипожежну безпеку). Картина отримала премію на мультиплікаційному фестивалі в Румунії за кращий дебют. За дебютом пішли інші мультфільми, в тому числі серіали «Пригоди капітана Врунгеля», «Доктор Айболить» і двосерійний «Острів скарбів».

45120079_329841797601273_7229142094810447872_n

У своїх фільмах Черкаський використав кілька новаторських для радянського кінематографа прийомів. Поєднував в кадрі мультиплікацію і ігрові зйомки: починаючи зі справжнього моря у кадрі, по якому пливуть герої «Пригод капітана Врунгеля», і закінчуючи поєднанням живих акторів і мальованих персонажів в «Острові скарбів». Робив тривимірні «прольоти», що імітують панорамування в художньому кіно, створюючи такий ефект, ніби камера літає навколо персонажів. У його фільмах малювалися звуки, на кшталт «Бум», «Бац», як в коміксах.

45238195_329841767601276_2988424642395373568_n

За твердженням режисера, «Капітан Врунгель» був першим мультиплікаційним серіалом в Радянському Союзі.

«Мені життя подарувало найголовніше – улюблену роботу, на яку я ходив із задоволенням. І вважаю, що це запорука щастя, коли ти йдеш з радістю, а не відбувати години. Це найбільше моє щастя!» – сказав Давид Черкаський в одному з останніх інтерв’ю.

реклама

Коментарі  

 
+3 #1 Гроші 31.10.2018 12:20
Світла пам'ять людині, яка дарувала добро і радість дітям. Він заслуговує на увічнення ім'я і гарним пам'ятником, і вулицею свого імені не лише у Шполі, а й у Черкасах.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Хлопець з Черкащини підкорює найбільше кулінарне шоу країни
В Україні стартував показ містичного фільму «Чорний Козак», який знімали 10 років
У Черкаському зоопарку пройшов День гарбуза (ФОТО)
Театр