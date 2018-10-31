«Якщо ти не гарбуз – здай кров»: у Черкасах молодь ініціювала здачу крові на Хеловін

У Черкасах молодь вирішила креативно та корисно відсвяткувати день Хеловіну. Сьогодні в стінах Станції переливання крові місцеві активісти провели акцію «Вампіріада» для популяризації донорства. До заходу долучилися студенти та інші небайдужі містяни.

Співорганізатор акції Богдан Мельник розповів, що донорство, на жаль, непопулярне в Україні, пише «ВиЧЕрпно». Тому, щоб привернути до нього увагу та зацікавити у здачі крові якомога більшу кількість людей, він разом з іншими активістами організували акцію «Вампіріада» в день Хеловіну.

- Кожного року ми святкуємо Хеловін, але цього разу ми вирішили показати, що можна це зробити інакше, з користю відзначити це свято. Дуже хвилює тема донорства, адже вона непопулярна в Україні. Тому ми вирішили залучити людей здавати кров креативно та весело, — сказав Богдан.

Хлопець розповів, що неодноразово здавав кров. Після першого разу він чекав можливість зробити це знову.

- Думка, що ти причетний до хорошої справи, тішить, адже, можливо, твоя кров врятувала комусь життя, — сказав Богдан.

Член Студентської ради ЧДТУ Сергій Шмиголь, який вирішив взяти участь в акції та закликав студентів університету долучитися, розповів, що вже 34 рази здавав кров. Спочатку це робив для того, аби допомогти родичам та знайомим, які просили про допомогу. Потім процедура здачі крові увійшла в звичку і хлопець почав робити це систематично.

- Мені подобається здавати кров, адже тут годують печеньками і дають чай. Здавати кров зовсім не страшно, а навпаки приємно. Страшно лише тоді, коли беруть кров з пальця, а все інше дрібниці, — сказав Сергій.

Любов Рижкіна, завідуюча відділом комплектування донорських кадрів, розповіла, що у Станції переливання крові завжди позитивно відносяться до подібних акцій, адже це не лише цікаво і весело, а й дуже важливо.

- Ми очікували «Вампіріаду», оскільки під час подібних акцій приходить дуже багато донорів. Подібні заходи заохочують людей, після них процес здачі крові пожвавлюється, — сказала Любов Рижкіна.

Лікар-терапевт наголосила, що потреба у крові є завжди, а донорів постійно не вистачає:

- Щоденно до нас приходять близько 30 донорів, буває й менше. Зараз люди чомусь негативно відносяться до здачі крові. Доводиться викликати донорів практично кожен день, тому що крові не вистачає. У нас є велика потреба у донорах на концентрат тромбоцитів, адже це клітини крові, які потрібні, у першу чергу, для онкохворих людей. І донорів таких мало.

Більшість молоді прийшли здавати кров вперше, дехто зізнався, що трохи страшно, інші ж абсолютно спокійно відносилися до процедури.

На акції окрім здачі крові учасники розмальовували один одного в тематиці свята, фотографувалися та пили гранатовий сік. На згадку про захід організатори підготували невеличкі презенти для учасників акції: яблука, цукерки і печиво.

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