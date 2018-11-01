Три чверті бюджетних коштів – це гроші не бізнесу, а громадян, – експерти

Більшість українців не усвідомлюють, що «державних коштів» як таких не існує. Адже все, що робить держава, вона робить за гроші платників податків, при цьому 73% бюджетних коштів сплачено фізичними особами.

Про це йшлося під час учорашньої прес-конференції, проведеної в стінах «Нової Доби» експертом Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Миколою Малухою і головою Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним. Вони беруть участь у проекті «Ціна держави», що здійснюється за підтримки USAID.

За словами експертів, в Україні побутує думка, що безкоштовна освіта, охорона здоров’я, поліція, армія, послуги, які надає держава, фінансуються за рахунок якихось абстрактних «державних коштів». Частина людей вважає, що ці кошти формуються за рахунок роботи державних підприємств, митниць, портів тощо, а також за рахунок податків підприємств, бізнесу тощо. Насправді ж основними наповнювачами бюджетів усіх рівнів є громадяни.

– Перед тим, як виплатити зарплатню, роботодавець сплачує за працівника податок на доходи фізичних осіб і єдиний соціальний внесок, але ж ці гроші йдуть з того, що заробив громадянин, – наголосив Микола Малуха. – Крім того, пересічний українець сплачує податки в магазині за придбані товари, а це податок на додану вартість, акцизи та імпортне мито. Сукупно ці всі податки і формують 73% центрального і місцевих бюджетів, якими розпоряджаються чиновники та перерозподіляють їх на послуги з освіти, медицини, пенсійного забезпечення тощо.

Тому-то будь-які державні програми здійснюються не стараннями «команди мера», «облдержадміністрації» чи «завдяки сприянню депутата такого-то», а завдяки залученню коштів самих громадян.

Так, працівник, який отримує офіційну зарплату 7 тисяч гривень «чистими», за рік сплачує 63 тисячі 725 гривень податків, із яких у 2018 році пішло:

- на виплату пенсій – 27 647 грн,

- на діяльність освітніх закладів – 6 811 грн,

- на підтримку економіки – 5 092 грн,

- на соціальний захист – 5 051 грн,

- на виплату відсотків за запозиченнями – 4 175 грн,

- на медицину – 3 979 грн,

- на роботу правоохоронних органів – 3 652 грн,

- на Збройні сили – 2 861 грн,

- на утримання чиновницького апарату – 2 593 грн,

- на культуру і спорт – 952 грн,

- на комунальне господарство – 898 грн,

- на охорону довкілля – 314 грн.

Експерти звернули увагу на те, що за гроші, приміром, витрачені пересічним черкасцем на «безкоштовну» медицину, можна було б придбати непоганий страховий поліс.

Як наголосив Віталій Шабунін, усвідомлення того факту, що державу утримують її громадяни, є найкращим стимулом піти на вибори і проголосувати по совісті.

– Якщо брати медицину і освіту, то тут – легше. Не подобається державна медицина і освіта (яку ми, між іншим, уже оплатили), ми можемо заплатити додатково і отримати кращі послуги – доплатити лікарю чи найняти репетитора. Але в деяких послугах держава – монополіст. Наприклад, немає приватних суддів і прокурорів. Як бути, якщо, приміром, судді, яким ми з вами платимо чималу зарплату, ухвалюють неправосудні рішення, а Вища рада правосуддя, яку ми також утримуємо, затуляє на це очі? Адже ми, прості громадяни, не маємо жодного інструменту вплинути на суддю. Їм на нас, своїх працедавців, начхати. На кого ж ми реально можемо вплинути? Тільки на народних депутатів України, яких ми обираємо. Тому до виборів треба ставитися дуже серйозно, – наголосив Віталій Шабунін.

Інша річ, до якої потрібно ставитися з усією серйозністю, це корупція. Показовими є приклади співставлення масштабів корупційних діянь і розмірів сплати податків громадянами.

– НАБУ розслідує справу (вона не з найбільших) про викрадення одною з корпорацій 1,5 мільярда державних коштів, – зазначив Віталій Шабунін. – Вдумайтеся: щоб закрити цю дірку, 27 тисяч черкащан мали б працювати й сплачувати податки цілий рік. Загалом сума збитків, завданих корупціонерами державі по справах, які розслідує НАБУ, 196,6 мільярдів гривень. Щоб заповнити прогалину, створену крадіями в бюджеті, всі черкащани мали б працювати й сплачувати податки 25 років! Вони й сплачували, але ці гроші було вкрадено.

Як зазначили експерти, на сайті «Ціна держави» (cost.ua) розміщено калькулятор податків. Ввівши розмір своєї заробітної плати, кожен може побачити, скільки податків він сплатить державі за рік і яким чином ці гроші буде перерозподілено по різних видатках.

Цього ж дня на площі біля «Будинку торгівлі» було розгорнуто виставку, експонати якої наочно демонстрували, в яких розмірах черкасці фінансують державу і на які потреби йдуть їхні кошти.

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