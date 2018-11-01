Ткаченко вручив нагороди найвизначнішим спортсменам Черкащини

Обласну відзнаку «Гордість Черкащини» вручив сьогодні голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко чотирьом спортсменам, які цьогоріч мають найвизначніші здобутки.

Під час наради управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської ОДА з керівниками спортивних федерацій області нагороди отримали володарі золота ІІІ Юнацьких олімпійських ігор Іван Тищенко (академічне веслування) та Назар Чепурний (спортивна гімнастика) із Черкас, учасниця ІІІ Юнацьких олімпійських ігор Анастасія Деркач (штовхання ядра) з Корсунщини і володар бронзи на Іграх нескорених-2018 Денис Фіщук (велогонка).

– Для мене – велика честь бути сьогодні в спортивній родині, – зазначив Юрій Ткаченко. – Хочу подякувати батькам, тренерам, кожній спортивній федерації за те, що ви вкладаєте душу в наших спортсменів, здобуваєте спортивну славу для Черкащини, популяризуєте спорт. А для влади важливо створити умови, необхідні для того, щоб спорт розвивався. Останнім часом багато що змінюється. Поруч із спорткомплексом Манеж (Обласною спеціалізованою дитячою спортивною школю олімпійського резерву), триває будівництво нових спортивних залів для баскетболу і футболу, басейн. По всій області йде спорудження футбольних полів, реконструкція спорткомплексів, будівництво нових рингів. Це – результат нашої спільної роботи, адже обласна адміністрація, депутати бачать ваші успіхи й відчувають ваше бажання здобувати нові перемоги.

Крім того, за рахунок спонсорських коштів (компаній «Надія», «Ukravit» і КХП «Тальне») сертифікати на 50 тисяч гривень отримали Іван Тищенко, Назар Чепурний та Денус Фіщук. Усім нагородженим вручено також пам’ятні подарунки – електрообігрівачі «Saturn».

Денис Фіщук від імені української команди Ігор нескорених подарував Юрію Ткаченку постер із особистими підписами спортсменів.

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