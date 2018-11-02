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У десятці: Черкащина серед кращих «експортерів» України

02 листопада 2018, 12:04 Новини Черкас та області / Черкаські новини

Черкащина серед регіонів, які мають найбільш позитивний внесок у динаміку експорту товарів за 8 місяців цього року. З показником у +0,5 відсоткових пунктів область увійшла у десятку кращих «експортерів» України. Про це повідомив заступник очільника області Ярослав Березань.

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За підсумками Мінекономрозвитку, найкращі результати за цей період мають Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області. Аналогічні показники до черкаських продемонструвала Хмельниччина. Сумарний внесок десятки кращих областей склав 10,8 відсоткових пунктів, що складає 82,9 % загального приросту експорту. Загалом в Україні експорт товарів росте вже 20 місяців поспіль.

– Черкащина – багата аграрна область, тож не дивно, що більша частина нашого експорту – саме продукція сільського-господарського сектору, – каже посадовець. – За підсумками січня-серпня, сальдо зовнішньоторговельного обороту на Черкащині залишається стабільно позитивним і складає $204,4 млн. Торговельні операції проводяться з партнерами із 115 країн світу. Найбільше експортувалося товарів до Індії, Білорусі, Польщі, Китаю та Німеччини. Достатньо зріс, порівняно з минулим роком, експорт товарів до країн ЄС. Надалі роботу у цьому напрямку продовжуємо. Зокрема, проводимо активну інформаційну підтримку наших виробників з виходів на зовнішні ринки. Окрім навчань, до їхніх послуг щомісячний «Дайджест Експортера» від нашого Департаменту регіонального розвитку.

Водночас, за словами Ярослава Березаня, ще одним напрямком діяльності у просуванні експорту є промоція місцевих виробників за кордоном. Так, свої виробничі потужності Черкащина представляла днями на форумі регіонів у Білорусії. Також постійно організовуються та проводяться бізнес-місії міжнародних байерів в область. Черкащина має власний каталог підприємств виробників регіону «Buy from Cherkasy region. NOW». Його нині переводять в електронний формат, а в подальшому поширюватимуть серед посольств міжнародних торгових компаній, торгових палат та використовуватимуть при майбутніх бізнес-місіях.

Більше статистичної інформації шукайте в інфографіці: http://bit.ly/2yGVgrd

Про це повідомляє прес-служба ОДА.

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