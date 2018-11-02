На Волині затримано розбійників із Черкащини, які вдавали з себе працівників поліції

Під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та слідчого управління Головного управління Національної поліції в області сплановано та проведено комплекс гласних та негласних заходів, в результаті яких контрольовано, в момент вчинення розбійного нападу на автомобіль потерпілих, затримано двох мешканців Черкаської області, які планували заволодіти коштами в сумі 20 тис. доларів США.

Про це повідомляє прокуратура Волинської області.

Зауважимо, що про підготовку злочину правоохоронці дізналися завчасно, що дало можливість затримати озброєних зловмисників, які використовували формений одяг працівників поліції, «на гарячому».

Нині нападники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб розбою, спрямованого на заволодіння майном у великих розмірах, та самовільного присвоєння владних повноважень з використанням форменого одягу працівника поліції (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 353 КК України) і обрання їм запобіжних заходів.

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