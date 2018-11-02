Бондаренко вважає кримінальні справи проти себе «політикою»

Кримінальні провадження, розпочаті проти міського голови Черкас Анатолія Бондаренка за зловживання владою і перешкоджання роботі депутатів, сам мер вважає політичним замовленням із Києва.

Про це Анатолій Васильович заявив під час відеоінтерв’ю виданню «Вичерпно».

– Я думаю, що кожна людина (коментуючи кримінальне провадження проти неї, – ред.) скаже, що вона не винна, і її вину має встановлювати суд. Я знав, що правоохоронці працюють, виконуючи команду з Києва, з Адміністрації Президента, зокрема, відсторонити напередодні виборів опозиційного міського голову, щоб сфальсифікувати вибори 2019 року, – зазначив пан Бондаренко.

Отже, на його переконання, відкриття кримінальних проваджень політично вмотивоване.

– Спочатку прокурор виступав у «Фейсбуці» як людина, котра сухо виконує закони. Проте після виступів генерального прокурора, який спочатку пообіцяв побороти в нашому місці бригаду «Торпеди», але спочатку вирішив побороти тут опозиційного міського голову, я вважаю, що це – чиста політика. Тому що ті звинувачення, які вони мені сьогодні інкримінують, стосуються подій, яким уже декілька років. Приміром, «зловживання владою», в якому звинувачують мене, відбувалося рік чи півтора тому по договору, який підписував (попередній мер, – ред.) Сергій Олегович Одарич.

За словами міського голови, кілька місяців тому прокурор області Сергій Овчаренко сказав самому Бондаренкові та нардепу Олександрі Кужель, що не вбачає в цій ситуації жодного складу злочину.

– Я йому тоді подякував за об’єктивну позицію, – додав Бондаренко.

Проте незабаром прокурор чомусь змінив свою позицію.

– Я вам відверто скажу, що відбулося. Давайте чесно скажемо: прокурора області викликали в Генеральну прокуратуру і сказали: «Протягом двох днів – або у мера буде підозра, або ти не прокурор». Сьогодні про це говорить вся обласна прокуратура, – додав Бондаренко.

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