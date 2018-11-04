ТОП-13 ідей «Громадського бюджету»: як містяни пропонують осучаснити черкаські парки?

У Черкасах стратувало голосування за проекти «Громадського бюджету». Триватиме воно до 14 листопада. Частина проектів стосуються розвитку місцевих парків та скверів. Ми підібрали для вас найцікавіші розвиткові ідеї.

- Наше комунальне підприємство намагається власними силами розвивати простір та доглядати за парками. Однак, нам бракує власних коштів, щоб реалізувати цікаві ідеї та осучаснити території так, як про те мріють черкасці. Тому ми пропонуємо підтримати проекти «Громадського бюджету», завдяки яким місця вашого відпочинку стануть ще привабливішими та сучаснішими, - говорить заступник очільника КП «Дирекція парків» Андрій Куча.

Отож, якщо ви мрієте спуститися по тролей, розважатися на скейт-парку чи міні-аквапарку, хочете бачити довкола облагороджені клумби, осучаснені дитячі майданчики, голосуйте за один із проектів.

Для зручності можна скористатися спеціальним додатком «Народна рада»:

Ми зібрали для вас найголовніші:

№1 – Тролей «Черкаська Січ»

Бюджет: 1 853 000 гривень

Старт тролея планується з оглядового майданчика Соснового бору. Для цього потрібно збудувати дві металеві вежі, придбати необхідне обладнання. На острові збудувати дерев'яну козацьку оглядову вежу.

Проголосуйте: http://vote.imisto.com.ua/projects/702

№2 – Благоустрій території парку Черкаської набережної

Бюджет: 2 000 000 грн.

У планах – замінити металеву огорожу, облаштувати пішохідну зону, місця відпочинку, озеленити територію, встановити дитячий майданчик.

Проголосуйте: http://vote.imisto.com.ua/projects/654

№12 – Встановлення майданчика зі штучним покриттям в парку Хіміків

Бюджет проекту: 1 950 000 грн.

Кошти спрямують на облаштування спеціалізованого майданчика для проведення змагань з хокею на траві. Європейська федерація хокею готова надати покриття, яке взимку можна заливати водою для утворення катка.

Проголосуйте: http://vote.imisto.com.ua/projects/657

№13 – Сквер «Митницький»

Бюджет проекту: 2 000 000 грн.

Передбачає облаштування земельної ділянки та будівництво скверу на березі Дніпра. Він розширить зону відпочинку поблизу із пляжем «Смілянським».

Проголосуйте: http://vote.imisto.com.ua/projects/698

№20 – Побудова міні-аквапарку на території комунального пляжу «Пушкінський»

Бюджет проекту: 1 990 000 грн.

Проектом передбачено виготовлення 5 пластикових гірок для спуску дітей та молоді, встановлення сучасних шезлонгів та придбання транспорту для відпочинку на воді.

Проголосуйте: http://vote.imisto.com.ua/projects/717

№23 – Реконструкція дитячого парку «Казка»

Бюджет проекту: 2 000 000 грн.

Заплановано провести реконструкцію тротуару, літнього театру та ніших елементів простору для покращення умов відпочинку дітей.

Проголосуйте: http://vote.imisto.com.ua/projects/671

№24 – Скейт-парк універсальний з благоустроєм

Бюджет: 1 750 000 грн.

Метою є створення сучасного багатофункціонального скейт-парку під відкритим небом, де будуть розвиватися скейт-борд, стрітборд, агресів верт, агресів стріт, велосипеди BMX, самокат, велосипеди МТВ.

Проголосуйте: http://vote.imisto.com.ua/projects/714

№31 – Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Сквер Хіміків»

Бюджет проекту: 1 950 000 грн.

Запланована реконструкція фонтану. У межах проекту автор пропонує збудувати додатковий сухий фонтан, об'єднавши його з чинним.

Проголосуйте: http://vote.imisto.com.ua/projects/668

№32 – Динамічний павільйон

Бюджет проекту: 2 000 000 грн.

Планується створення мультифункціонального павільйону, що може слугувати зоною відпочинку, оглядовим майданчиком, фотозоною, місцем для проведення публічних заходів.

Проголосуйте: http://vote.imisto.com.ua/projects/644

№33 – Оновлення дитячого парку «Казка»

Бюджет проекту: 998 000 грн

Проект передбачає облаштування на ігрових майданчиках безпечного екопокриття біля ігрових зон та сцени, сходів, установлення навісів для захисту від сонця та опадів, придбання нової пісочниці, оновлення ігрових конструкцій.

Проголосуйте: http://vote.imisto.com.ua/projects/659

№51 – Сквер імені Героїв Чорнобилю

Бюджет проекту: 1 525 000 грн.

Планується відремонтувати тротуар, встановити лавочки, смітники, кашпо тощо. Озеленити територі, провести освітлення, встановити нову металеву скульптуру, присвячену чорнобильській трагедії.

Проголосуйте: http://vote.imisto.com.ua/projects/716

№53 – Майданчик для вигулу собак з обладнанням для тренувань в парку Хіміків

Бюджет проекту: 74 200 грн.

Проект передбачає встановлення огорожі, обладнання для дресури собак, урн для сміття, лав, освітлення.

Проголосуйте: http://vote.imisto.com.ua/projects/697

№ 65 – Проект благоустрою та озеленення центральної частини черкаського міського парку «Сосновий бір»

Бюджет проекту: 2 000 000 грн.

Автор пропонує покращити якість квіткового оформлення парку, догляду за газоном, пролікувати пошкоджені дерева, провести благоустрій території, покращити освітлення тощо.

Проголосуйте: http://vote.imisto.com.ua/projects/696

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