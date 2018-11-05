Черкаськi оптика з електронікою допомагають гелікоптерам ЗСУ знищувати наземні бронецілі з максимальною точністю

Українськими військовими днями проведені бойові випробування гелікоптера типу Мі-8МСБ-В з оптико-електронним модулем для виявлення цілі та наведення ракети (ПМ-ЛКТ) розробки ДП НВК «Фотоприлад» (м.Черкаси) під час стрільб керованою ракетою РК-2В протитанкового ракетного комплексу «Бар’єр-В», розробки та виробництва КБ «Луч» (м.Київ).
Про це повідомляє «Козацький край».
«Бар’єр-В» — це протитанковий ракетний комплекс, що призначений для установки на модернізований гелікоптер Мі-24. Він оснащується ракетою РК-2В.
Короткі технічні характеристики:
• довжина пускового контейнера 1917 мм
• максимальна дальність стрільби – 7500 метрів
• система наведення — автоматична по лазерному променю з телевізійно-тепловізійним автоматичним супроводженням цілі.
Як повідомляє Український мілітарний портал, використання цього ПТРК стало можливим завдяки модулю ПМ-ЛКТ, розробленому черкаським ДП НВК «Фотоприлад», що входить до складу комплексу 524Р, який встановлено на борту гелікоптера Мі-8МСБ-В та у перспективі може встановлюватись на гелікоптери Мі-2 та Мі-24.
Комплекс 524Р призначений для вирішення завдань цілодобового огляду, виявлення, розпізнавання та автоматичного супроводу наземних та повітряних, рухомих та нерухомих цілей, а також для бойового застосування ракет РК-2В с борту гелікоптеру. Комплекс керованого озброєння 524Р з ракетою РК-2В забезпечує дальність виявлення цілі типу танк до 10 км, а сама ракета здатна вражати цілі на дальності до 7,5 км.
Перші льотні випробування дослідного зразка модуля розробки черкаських конструкторів були успішно проведені військовими ще 10 – 14 липня на аеродромі «Вознесенськ» та на полігоні «Широкий Лан». Очікується, що вже до кінця цього року комплекс 524Р буде прийнятий на озброєння української армії.
Судячи з першого фото, у вертушки дві ракетні касети. Але ж це - випробування, а на серійних комплектацію можуть змінить.
Добре, що не зациклюються на американських "Джавелінах", а розробляють все більше своїх власних ракет. І приємно, що до цього підключилися Черкаси.