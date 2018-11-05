Черкаськi оптика з електронікою допомагають гелікоптерам ЗСУ знищувати наземні бронецілі з максимальною точністю

Українськими військовими днями проведені бойові випробування гелікоптера типу Мі-8МСБ-В з оптико-електронним модулем для виявлення цілі та наведення ракети (ПМ-ЛКТ) розробки ДП НВК «Фотоприлад» (м.Черкаси) під час стрільб керованою ракетою РК-2В протитанкового ракетного комплексу «Бар’єр-В», розробки та виробництва КБ «Луч» (м.Київ).





Про це повідомляє «Козацький край».

«Бар’єр-В» — це протитанковий ракетний комплекс, що призначений для установки на модернізований гелікоптер Мі-24. Він оснащується ракетою РК-2В.

Короткі технічні характеристики:

• довжина пускового контейнера 1917 мм

• максимальна дальність стрільби – 7500 метрів

• система наведення — автоматична по лазерному променю з телевізійно-тепловізійним автоматичним супроводженням цілі.

Як повідомляє Український мілітарний портал, використання цього ПТРК стало можливим завдяки модулю ПМ-ЛКТ, розробленому черкаським ДП НВК «Фотоприлад», що входить до складу комплексу 524Р, який встановлено на борту гелікоптера Мі-8МСБ-В та у перспективі може встановлюватись на гелікоптери Мі-2 та Мі-24.

Комплекс 524Р призначений для вирішення завдань цілодобового огляду, виявлення, розпізнавання та автоматичного супроводу наземних та повітряних, рухомих та нерухомих цілей, а також для бойового застосування ракет РК-2В с борту гелікоптеру. Комплекс керованого озброєння 524Р з ракетою РК-2В забезпечує дальність виявлення цілі типу танк до 10 км, а сама ракета здатна вражати цілі на дальності до 7,5 км.

Перші льотні випробування дослідного зразка модуля розробки черкаських конструкторів були успішно проведені військовими ще 10 – 14 липня на аеродромі «Вознесенськ» та на полігоні «Широкий Лан». Очікується, що вже до кінця цього року комплекс 524Р буде прийнятий на озброєння української армії.

Черкаські оптико-електронні модулі допомагають вертолітникам «засікти» наземну ціль з відстані 10 кілометрів і знищити її за 7,5 км

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