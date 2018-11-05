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У Черкасах може не вистачити інсуліну до кінця року, – Стадник

05 листопада 2018, 13:27 Новини Черкас та області / Черкаські новини
На грудень у Черкасах прогнозують незабезпечення відшкодування коштів за інсулін. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Олег Стадник на вранішньому пленарному засіданні в мерії, пише «Про все».

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- Інсулін ми отримуємо із державного та міського бюджетів по субвенції, а на грудень нам не вистачає близько двох мільйонів гривень, - прокоментував Стадник.

Оскільки додаткових державних коштів на це не передбачено, то в департаменті охорони здоров’я пропонують створити міську бюджетну програму до кінця 2018 і за допомогою додаткових асигнувань покрити витрати.

- Нам це необхідно, щоб закрити потребу і забезпечити людей до кінця року й можливо на початок 2019. Не хотілося, щоб ситуація з Ватутіним повторилася у Черкасах, - додав Стадник.

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