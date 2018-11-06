У Черкасах силовики намагалися проникнути в приміщення телеканалу «Антена», – ЗМІ

Зранку під приміщенням черкаського телеканалу «Антена» зібралися представники громадськості та політичних партій ВО «Батьківщина» і Національний Корпус, а також журналісти. Вони прийшли підтримати телеканал на заклик директора Валерія Воротника. Він сповістив, що у приміщення редакції намагаються увірватися представники силових структур.

Про це повідомляє видання «Про головне».

Слідча черкаського відділу поліції, яка стверджувала, що діє в межах кримінального провадження і ухвали суду, повідомила, що має зайти у приміщення редакції для проведення огляду і вилучення документів. Та їй це не вдалося.

– Поліція під вигаданим приводом, а саме, рішенням суду 2012 року, яке вже давно було оскаржене і втратило чинність, про розірвання договору оренди, намагалася вдертись до приміщення єдиного в місті опозиційного телеканалу. Як виявилось, окрім рішення суду, у них була заява місцевого депутата БПП, Радуцького, – зазначив журналіст «Антени» і керівник Нацкорпусу Дмитро Кухарчук.

– Ми бачимо шалений тиск на свободу слова, який відбувається в місті Черкаси представниками партії БПП, яка спільно з поліцією намагається захопити приміщення незалежної телекомпанії, – зазначив громадський активіст, «батьківщинівець» Вадим Баранцов, який прийшов підтримати журналістів.

На місце прибув міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Він намагався врегулювати ситуацію у конструктивній площині. Мер повідомив, що Черкаська міська рада в змозі самостійно розібратися у ситуації, яка склалася з орендою приміщення телеканалу. За його словами, вже створена комісія, яка займається службовим розслідуванням цього питання.

– На мою думку, сьогоднішня ситуація носить суто політичний характер. Я просив би представників правоохоронних органів не ставати інструментами у політичний боротьбі, – зазначив Анатолій Бондаренко.

Про політичне переслідування телеканалу заявив і директор «Антени» Валерій Воротник. Він викликав патрульну поліцію, щоб написати заяву про незаконні, на його думку, дії правоохоронців і перешкоджання журналістській діяльності.

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