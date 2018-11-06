«Можливо, хтось із чиновників хоче якогось «відкату»?» – Юрій Ботнар про ситуацію із гімнастичним залом (ВІДЕО)

Наприкінці вереcня у Черкасах нарешті відкрили довгоочікуваний гімнастичний комплекс, однак уже буквально через місяць заговорили, що він небезпечний для занять і навіть може залишитися без опалення. Наразі він так і не функціонує. Натомість заступник міського голови Юрій Ботнар у цих нападках на нововідкриту залу побачив політичний підтекст.







На цьому він ще раз наголосив у студії «Вичерпно».

– Я хочу підкреслити, що на сьогоднішній день Черкаський гімнастичний комплекс повністю готовий до роботи, для того, щоб виховувати нових черкаських чемпіонів із гімнастики. Нічого не заважає, окрім бюрократії чиновників ДАБК, але вони не можуть чітко висловити, в чому власне проблема, — розповів заступник міського голови.

Таким чином, вважає чиновник, черкаські діти залишилися в заручниках політичних ігор.

– Можливо, хтось із чиновників хоче якогось «відкату»? Та я ще раз підкреслюю, «відкат» ніхто нікому давати не повинен, брати і вимагати також, – наголосив Юрій Ботнар.

Детальніше про транспортну реформу, кадрові зміни у Черкаській міській раді, як ВО «Свобода» оцінює результати своєї роботи в Черкаській міській раді, транспортну реформу – бути чи ні та інше дивіться у відео «Вичерпно».

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